Долгожданное продолжение: Чудо-женщина возвращается на экраны

В Сети появился трейлер ленты, которая выйдет в прокат в июне 2020 года.

Компания Warner Brothers обнародовала трейлер нового фильма о Чудо-женщине. Подобным образом создатели ленты постарались поддержать интерес аудитории к продукту – увидеть его поклонники комиксов и Галь Гадот смогут лишь спустя полгода. Премьера очередной части намечена на июнь.

Новая глава кинокомпании Энн Снафф рассказала, что считает Чудо-женщину ключевым персонажем вселенной, несмотря на наличие таких ярких и, пожалуй, более известных характеров, как Бэтмен, Джокер или Супермен. Ожидается, что партию восхитительной Галь Гадот составят Крис Пайн («Стартрек»), Конни Нильсен («Братья») и ряд других значимых персон.

В почти трехминутном ролике «Чудо-женищина-2: 1984» главная героиня Диана Принц признается, что ей, как и любому другому человеку, пришлось через многое пройти. Бороться же супервумен придется с магическим могуществом бизнесмена Максвелла Лорда – он ездит по всему свету, отыскивая драгоценные артефакты. Один из таких предметов превращает археолога Энн Минерву в монстра.