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«Гранитный камушек» и рельсотрон: режиссеры новогоднего «Полицейского с Рублевки» снимали фильм летом

Вторая часть «Новогоднего беспредела» должна стартовать в кинотеатрах 12 декабря.

«Гранитный камушек» и рельсотрон: режиссеры новогоднего «Полицейского с Рублевки» снимали фильм летом
Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел »

Режиссеры «Полицейского с Рублевки: Новогодний беспредел 2» раскрыли съемочную интригу за 4 дня до выхода полного метра в прокат. В кинотеатрах зрители увидят следующую часть фильма по мотивам любимого сериала 12 декабря, но уже сейчас стало понятно, что создание истории проходило не так просто.

Так, например, Илья Куликов рассказал порталу Teleprogramma.pro, что новогодние сцены снимались летом. Чтобы воссоздать атмосферу Нового года, креативные продюсеры приложили немало усилий – на землю укладывали искусственный снег. Поверх него монтажеры потом дорисовывали настоящий. На площадке работали специальные машины, создающие искусственные снежинки – они должны были падать на одежду персонажей.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел »
Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел »

Не обошлось и без спецэффектов, достойных Голливуда. Скажем, подполковник Яковлев в одной из сцен должен был ударить оппонента шокером. Чтобы воссоздать сцену максимально натурально, для Сергея Бурунова оборудовали специальный «рельсотрон» — он должен был отъезжать по команде.

Трогательным моментом, который не оставит равнодушных даже самых циничных, станет песня все того же Яковлева про гранитный камушек («Ты к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди»). Создатели уверены – трек станет таким же хитом, как некогда стала песня «Музыка нас связала», ведь она полностью укладывается в повествование.

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Тэги:

Александр ПетровНовогодний беспределПолицейский с РублевкиСергей БуруновсъемкиТНТ
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«Гранитный камушек» и рельсотрон: режиссеры новогоднего «Полицейского с Рублевки» снимали фильм летом
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