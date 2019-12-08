КИНО

«Однажды в… Голливуде» и «Стекло» попали в списки худших фильмов 2019 года

Свои рейтинги неудачных картин составили американские кинокритики.

«Однажды в… Голливуде» и «Стекло» попали в списки худших фильмов 2019 года
Творение Квентина и Лео понравилось не всем. Фото: AFLO

Кинокритики американского портала Variety Питер Дебруж и Оуэн Глейберман составили свои списки худших фильмов 2019 года. И правда, помимо прорывов на экраны вышло много то, что можно было бы и не снимать. Давайте узнаем, что считают отстоем западные эксперты.

У Дебружа на первом месте диснеевская картина «Дамбо» — очередной перезапуск культового мультика с трехмерной анимацией. Но, если «Король Лев» удостоился всяческих похвал, то 3D-слоник, по мнению критика, не взлетел. Во всех смыслах, в том числе и в том, что режиссер Тим Бёртон не смог заставить зрителей поверить в способность этого животное с большими ушами парить по воздуху.

На втором месте — фильм «Стекло», который многие хвалили. Продолжение картин «Неуязвимый» и «Сплит», по мнению критика, оказалось сильно разрекламированной тягомотиной. Также в негативный топ-5 вошли комедия «Лакиша», триллер «Море соблазна» и музыкальный хит Yesterday, то самый, где один парень оказался единственным в мире, помнящим песни The Beatles.

Глейберман на первое место своего топ-5 вынес новый фильм франшизы «Люди в черном», который вышел с подзаголовком «Интернэшнл». Тот самый, где уже в других ролях снова встретились Тор и Валькирия из киновселенной Marvel. Критик назвал эту картину пустой, провоцирующей зрителя на мысль: «Зачем я смотрю это?» А причина в том, что в ней больше нет Томми Ли Джонса и Уилла Смита.

На второе место неожиданно попала романтическая комедия «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк, которая вышла совсем недавно. Критик назвал ее саму приторной, а сценарий ужасным. Главную героиню он определил, как Бриджит Джонс, только без обаяния.

В его список также попал хит минувшего лета «Однажды в… Голливуде». Журналист похвалил подлинный взгляд режиссера на Голливуд 1969 года, но раскритиковал переписывание истории громкого убийства. После просмотра фильма Глейберман «почувствовал себя преданным». А как бы вы отнеслись к кино, в котором российская императорская семья, например, чудом осталась жива после Революции? Топ-5 второго критика замыкают картины «Рокетмен» и «Проклятие Аннабель 3».

А какие фильмы 2019 года худшие на ваш взгляд? Поделитесь.

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«Однажды в… Голливуде» и «Стекло» попали в списки худших фильмов 2019 года
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