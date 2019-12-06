КИНО

Пьяная звезда «Человека-паука» уговорила босса оставить персонажа в Marvel

Актер Том Холланд рассказал о судьбоносном звонке директора Disney.

Пьяная звезда «Человека-паука» уговорила босса оставить персонажа в Marvel
Том Холланд спас свою звездную роль. Фото: Mayer/face to face

Конец лета 2019 года запомнился фанатам кинокомиксов скандалом вокруг Человека-паука. Напомним, права на персонажа находятся у студии Sony Pictures, но компания Disney договорилась со своими конкурентами и ввела Питера Паркера с его паутиной в киновселенную Marvel. Однако потом крупные шишки студий не смогли найти общий язык (деньги не поделили), последовало заявление о том, что «паучка» забрали, и больше с «Мстителями» он не появится.

23-летний актер Том Холланд, сыгравший супергероя в Marvel, очень расстроился от этой новости. Впрочем, через несколько дней киношники одумались и сказали, что все в порядке — никто никого не забирает.

На днях Холланд посетил шоу Jimmy Kimmel Live (аналог нашего «Вечернего Урганта»), где рассказал, какую роль он сыграл в примирении двух студий. По словам парня, новость о его вылете из киновселенной Marvel выбила у него почву из-под ног. Сдерживая досаду, он добыл адрес электронной почты президента компании Disney Боба Айгера и написал ему благодарственное письмо, мол, работа с вами изменила мою жизнь, хотелось бы еще посотрудничать в будущем.

Этот ход был удачным — бизнесмен действительно был растроган словами молодого актера и перезвонил ему. Правда, разговор состоялся тогда, когда парень сидел в баре, выпив уже несколько бокалов пива. Волнуясь от того, что он пьян, Том все же ответил и очень искренне поговорил с большим боссом. Он сказал, что невероятно сожалеет о случившемся и хочет, чтобы студии вновь нашли общий язык. Алкоголь добавил парню честности и красноречия, к тому же он уже отчаялся вернуть своего персонажа к «Мстителям» — терять было нечего.

Холланд не уверен, что тот звонок на что-то повлиял, но результат известен — Disney и Sony снова договорились. Поздравим Тома, но не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью человека.

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MarvelSony PicturesкинокомиксыМстителисупергеройТом ХолландЧеловек-паук
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Пьяная звезда «Человека-паука» уговорила босса оставить персонажа в Marvel
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