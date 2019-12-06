В Сети появился новый трейлер фильма «Вторжение»

В интернете появился новый трейлер фильма «Вторжение» от режиссера Федора Бондарчука. Зрителей снова ждут пришельцы, Александр Петров в роли злодея в космических доспехах, главная героиня, сильная и независимая школьница, в лице 27-летней Ирины Старшенбаум, а также Риналь Мухаметов в роли пришельца с другой планеты, который очень полюбил местные чипсы.

Фильм станет прямым продолжением картины «Притяжение», вышедшей в 2017 году. После падения космического корабля прошло три года, девушку Юлю которая получила новые способности после контакта с внеземными технологиями, изучают в лабораториях министерства обороны. В ходе этих исследований героиня случайно подает сигнал в иные миры и на нашу планету обращают внимание нежданные гости из других миров. Премьера фильма намечена на 1 января.