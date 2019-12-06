КИНО

В Сети появился новый трейлер фильма «Вторжение»

Продолжение эпичной картины Федора Бондарчука «Притяжение» появится в кинотеатрах в начале следующего года.

В Сети появился новый трейлер фильма «Вторжение»
«Вторжение». Фото: youtube.com/SonyPicturesRU

В интернете появился новый трейлер фильма «Вторжение» от режиссера Федора Бондарчука. Зрителей снова ждут пришельцы, Александр Петров в роли злодея в космических доспехах, главная героиня, сильная и независимая школьница, в лице 27-летней Ирины Старшенбаум, а также Риналь Мухаметов в роли пришельца с другой планеты, который очень полюбил местные чипсы.

Фильм станет прямым продолжением картины «Притяжение», вышедшей в 2017 году. После падения космического корабля прошло три года, девушку Юлю которая получила новые способности после контакта с внеземными технологиями, изучают в лабораториях министерства обороны. В ходе этих исследований героиня случайно подает сигнал в иные миры и на нашу планету обращают внимание нежданные гости из других миров. Премьера фильма намечена на 1 января.

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«Притяжение»Александр ПетровНовости googleФедор Бондарчукфильм "Вторжение"
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В Сети появился новый трейлер фильма «Вторжение»
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