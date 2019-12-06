КИНО

Рекламный трюк: Coca-Cola выпустила бутылки со светящими световыми мечами

Акция приурочена к выходу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Рекламный трюк: Coca-Cola выпустила бутылки со светящими световыми мечами
«Звездные войны» - это не только кино, но сотни сопутствующих ему товаров. Фото: Jens Büttner/dpa

19 декабря на экраны выйдет девятый фильм саги «Звездные войны» под заголовком «Скайуокер. Восход». К этой премьере напиток Coca-Cola запустил необычную акцию. Производитель газировки выпустил ограниченную серию из 8000 бутылок со светящимися световыми мечами на этикетке — красными и голубыми. Нажимаете на определенную точку, и оружие в руках героя картины загорается.

Спросите, почему так мало? А потому, что светится на этих бутылках не краска, а гибкая OLED-панель с маленьким аккумулятором, примерно на 40 минут работы. Технология очень дорогая для массового производства напитка, поэтому ее выпустили ограниченным тиражом для фанатов джедаев.

Такие бутылки пока завезут только в некоторые магазины Сингатура, а затем Coca-Cola в соцсетях будет оставлять подсказки, где еще можно купить светящиеся бутылки. Похоже, что за ними будут охотиться, как за покемонами, а потом ищите этот товар на сайтах бесплатных объявлений за баснословные деньги. Фанаты — они такие.

Кстати, на акционных бутылках написано: «Полна силы — без сахара». Вот мы и дожили до того дня, когда «силу» рыцарей-джедаев продают в бутылках. Что следующее — волшебная мана в алюминиевых банках?

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Рекламный трюк: Coca-Cola выпустила бутылки со светящими световыми мечами
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