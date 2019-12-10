Закулисье «Особенностей национальной охоты»: все было по правде — и водка в бане и укус медведя

10 декабря отмечает свой день рождения Семен Стругачев – актер, снявшийся в множестве фильмов, но больше всех запомнившийся по «Особенностям национальной охоты».

Надо думать, самому актеру эти съемки тоже запомнились больше других – уж очень много невероятных происшествий пришлось пережить в то время.

Вместо антиалкогольного фильма получилась реклама пьянства

Поначалу фильм задумывался как антиалкогольный. В самом деле – если вместо запланированной охоты получилось спонтанное непрекращающееся застолье, это ведь неправильно и плохо.

Но герои фильма получились настолько обаятельными, они попадали в такие смешные ситуации, получая явное удовольствие от всего происходящего, что зрители сразу узнавали в персонажах себя и своих знакомых.

Конечно, комедия мгновенно стала хитом.

В бане «парились» при +10 градусах

Артисты до сих пор с содроганием вспоминают, как снимали сцены в бане. Если бы ее топили по-настоящему – камеры бы запотевали. Поэтому на актеров просто периодически выливали по ведру подогретой воды, а в помещении было от силы 10 градусов. Чтобы тела казались распаренными, их смазывали жиром.

Нелегко приходилось и Алексею Булдакову, игравшему генерала: он больше всех находился в воде, плавал в озере, а снимали в октябре-ноябре, так что порой приходилось предварительно сбивать с поверхности воды тонкий ледок. Разумеется, артисты грелись в старинных русских традициях – горячительным. Но – только после съемок.

Медведь по-настоящему укусил Стругачева

Когда на съемки привезли маленького медвежонка, все умилялись и норовили его погладить, потискать. В результате мишка слегка махнул лапой – и едва не снял скальп с подвыпившей подруги одного из операторов.

Чтобы медвежонок заснул, его напоили коньяком. Проснулся он неожиданно, в разгар съемок, и укусил Семена Стругачева. Так что в кадре с укусом – все по-настоящему: решено было оставить для фильма именно этот, «натуральный», вариант.

Коров раскрашивали гуашью

В первоначальном варианте сценария коровы не было, она появилась позднее. Режиссер вспоминал, что историю с коровой в бомболюке ему рассказали летчики. Выдумка или очередная «летчицкая» байка? Теперь уже, наверное, никто не узнает.

Узнав, что именно требуется от коровы, художники-постановщики впали в ступор. «Жить захочешь – не так раскорячишься», — цитата, ушедшая после фильма в народ.

Конечно, на самом деле была использована компьютерная графика, никто над коровой не издевался. Более того – чтобы не переутомлять мирное домашнее животное, снимали по очереди трех буренок, а чтобы их расцветка совпадала, им рисовали пятна гуашью.

Вилле Хаапасало развлекал артистов песнями Высоцкого

В роли иностранца, с удивлением наблюдающего процесс русской охоты и участвующего в нем, сначала хотели снять немца, но потом все-таки остановились на финне. Вилле Хаапасало тогда был 21-летним студентом Петербургского театрального института. В перерывах между съемками он развлекал всех анекдотами, играл на гитаре и пел песни Высоцкого, которые, как выяснилось, знал в огромном количестве.

Фильм «Особенности национальной охоты» стал настолько популярным и любимым в народе, что его создатели потом сняли несколько продолжений – «Операция «С Новым Годом!», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Особенности национальной политики»…

И все-таки самый первый фильм получился, пожалуй, самым «народным» и любимым.

Мы поздравляем Семена Стругачева, неповторимого «Леву Соловейчика», с днем рождения и желаем еще много интересных ролей на радость зрителям!