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Светский выход: принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили премьеру фильма «1917»

Кинокартину режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне презентовали в Лондоне.

Светский выход: принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили премьеру фильма «1917»
Кадр из фильма "1917"

В Лондоне состоялась премьера фильма «1917» режиссера Сэма Мендеса. На красной дорожке отметились своим присутствием представители королевской семьи – принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, Камилла. Киноленту о Первой мировой войне представил сам Сэм Мендес, обладатель премии «Оскар» за фильмы «Красота по-американски» и «007: Координаты «Скайфолл».

Принц Чарльз и принцесса Камилла. Фото
Принц Чарльз и принцесса Камилла. Фото: Globallookpress

По сюжету фильма действие происходит в разгар Первой мировой войны. Двоим юным солдатам предстоит выполнить опасную задачу – пересечь территорию врага и доставить секретное послание, чтобы предотвратить гибель сотен солдат. Но смогут ли они выиграть смертельную гонку со временем?

В фильме снялось много звездных актеров: Джордж Маккэй («Офелия», «Капитан Фантастик»), Дин Чарльз Чепмен («Игра престолов»), Марк Стронг («Игра в имитацию, «Шерлок Холмс»), Эндрю Скотт («007: Спектр», «Спасти рядового Райана»), обладатель премии «Золотой глобус» Ричард Мэдден («Рокетмен», «Игра престолов»), обладатель премии «Оскар» Колин Ферт («Король говорит!», «Английский пациент»), а также знаменитый Бенедикт Камбербэтч («Игра в имитацию», «12 лет рабства», сериал «Шерлок»).

Премьера фильма в России состоится 30 января 2020 года.

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1917Британская королевская семьяпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла
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Светский выход: принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили премьеру фильма «1917»
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