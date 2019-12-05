Богатырское продолжение: приключения сына Ильи Муромца снова покажут в кино

Приключенческий фильм «Последний богатырь» вышел на экраны в 2017 году и собрал в прокате рекордные 1,7 миллиардов рублей. Российская история о простом русском Иване, который неожиданно оказался в сказочном королевстве Белогорье, так полюбилась зрителям, что компания Disney совместно с Yellow Black and White решила снять продолжение.

В фильме под названием «Последний богатырь: Корень зла» Иван вдруг осознает, что привык к современным удобствам и не хочет оставаться в сказочном мире. Одна Белогорье не отпустит героя просто так. Сыну Илья Муромца придётся спасать королевство от тысячелетнего зла, а зрители смогут насладиться фантастическими боями богатырей.

Премьера назначена на 24 декабря 2020 года.