КИНО

Топ-10 самых любимых новогодних фильмов жителей России

Показательно, но в опубликованный список не попала ни одна из современных комедий.

Топ-10 самых любимых новогодних фильмов жителей России
Ирония судьбы, или С легким паром. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

В честь приближающегося Нового года эксперты проекта «Кино Mail.ru» составили список новогодних фильмов, которые больше всего любят смотреть в России. На первом месте вполне ожидаемо оказалась «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Несмотря на то, что премьера фильма состоялась в далеком 1975 году, он до сих пор не теряет актуальности и радует зрителей. Интересен факт, что картина «Ирония судьбы. Продолжение», снятая в 2007 году режиссером Тимуром Бекмамбетовым в список лучших фильмов попасть не смогла, впрочем, современным картинам в принципе не нашлось в нем достойного места. Вторую строчку занимает комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным, который, к сожалению, так полноценно и не вернулся к актерской профессии. Бронзу получает «Карнавальная ночь» вместе со знаменитой песней про пять минут.

В десятку самых популярных фильмов также попали «Чародеи», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Реальная любовь», «Отпуск по обмену», «Приходи на меня посмотреть», «Дневник Бриджит Джонс» и «Неспящие в Сиэтле».

Чтобы не обижать режиссеров и картины вышедшие совсем недавно, был также составлен рейтинг лучших современных новогодних фильмов, в нем лидерские позиции без особых проблем захватили «Приходи на меня посмотреть», «Тариф новогодний» и «Елки».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Елки"«Карнавальная ночь»Ирония судьбы или С легким паромновогодние фильмыОдин домаФильм "Москва слезам не верит"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Топ-10 самых любимых новогодних фильмов жителей России
Интересно?
Поделись с друзьями: