Топ-10 самых любимых новогодних фильмов жителей России

Показательно, но в опубликованный список не попала ни одна из современных комедий.

В честь приближающегося Нового года эксперты проекта «Кино Mail.ru» составили список новогодних фильмов, которые больше всего любят смотреть в России. На первом месте вполне ожидаемо оказалась «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Несмотря на то, что премьера фильма состоялась в далеком 1975 году, он до сих пор не теряет актуальности и радует зрителей. Интересен факт, что картина «Ирония судьбы. Продолжение», снятая в 2007 году режиссером Тимуром Бекмамбетовым в список лучших фильмов попасть не смогла, впрочем, современным картинам в принципе не нашлось в нем достойного места. Вторую строчку занимает комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным, который, к сожалению, так полноценно и не вернулся к актерской профессии. Бронзу получает «Карнавальная ночь» вместе со знаменитой песней про пять минут.

В десятку самых популярных фильмов также попали «Чародеи», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Реальная любовь», «Отпуск по обмену», «Приходи на меня посмотреть», «Дневник Бриджит Джонс» и «Неспящие в Сиэтле».

Чтобы не обижать режиссеров и картины вышедшие совсем недавно, был также составлен рейтинг лучших современных новогодних фильмов, в нем лидерские позиции без особых проблем захватили «Приходи на меня посмотреть», «Тариф новогодний» и «Елки».