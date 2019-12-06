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«Давно такое кино не снимали у нас…»: первые отзывы о фильме «Ржев»

Военный фильм вышел в кинотеатрах 5 декабря. Осторожно, спойлеры!

«Давно такое кино не снимали у нас…»: первые отзывы о фильме «Ржев»
Кадр из фильма "Ржев"

В четверг, 5 декабря, на российские экраны кинотеатров вышел фильм «Ржев», снятый по мотивам событий Великой Отечественной войны. Наверняка многие помнят знаменитую ржевскую битву, которая происходила в 1942 году.

В фильме рассказывается про бой под селом Овсянниково, когда от роты советских солдат не осталось и половины. Ребята держатся до последнего, так как в штабе приказали удержать село любой ценой. Каждый из них понимает, что вот-вот может погибнуть. Представьте, как тяжело на это смотреть.

Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма «Ржев»

В Сети уже начали появляться первые отзывы о картине. Есть те, кто восхищается работой режиссера, актеров. Но нашлись и те зрители, кто недоволен качеством фильма. Мы решили собрать самые интересные комментарии.

Александр Гимгин: «Фильм произвел впечатление разорвавшейся бомбы! Слов нет, очень сильный. Смотрел на одном дыхании от начала и до конца. Давно такое кино не снимали у нас».

Alexsandr165: «В 1942 году ещё не было Советской армии, была РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия. – Прим. ред.), соответственно, не было ни бойцов СА (Штурмовые отряды. – Прим. ред.), ни советских воинов. Были «красноармейцы» или «бойцы Красной армии». Если фильм по правдоподобности сродни этим «ляпам», то лучше уж не пойду смотреть».

Историческая справка: Рабоче-крестьянская Красная армия существовала с 1922 до 1946 годов. С 1946 года стала называться Советской армией.

Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма «Ржев»

Купиноид (Москва):  «Фильм смотрится на одном дыхании. Война без прикрас через холод, грязь, голод и всё, что выше этого. Трусость среди парней и мужчин презиралась всегда, малодушие, бесчестие — это тоже трусость».

OLEGA (Санкт-Петербург): «Вообще ожидал что-то более масштабное, исходя из названия, но по факту показывают чуть менее суток из жизни стрелковой роты. Концовка не очень понравилась, хотя обречённости в ней не ощущаешь».

Кадр из фильма "Ржев"
Кадр из фильма «Ржев»

Фильм «Ржев» сняли по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Интересно то, что писатель сам участвовал в тех военных событиях, поэтому в достоверности фактов сомневаться не приходится.

Конечно, создатели картины внесли некоторое художественное осмысление, без этого никак. Однако, как пояснил Teleprogramma.pro режиссер «Ржева» Игорь Копылов, получилось все документально.

Кстати, съемки картины проходили на Ржевском полигоне под Питером. Дело в том, что сначала съемочная группа отправилась подо Ржев, где, собственно, происходили главные события, однако отсутствие инфраструктуры не позволило создателям фильма развернуться.

А вы уже посмотрели фильм «Ржев»? Делитесь впечатлениями!

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«Давно такое кино не снимали у нас…»: первые отзывы о фильме «Ржев»
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