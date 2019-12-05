Режиссер «Рождества на двоих»: «Эмилия Кларк хохотала до слез, записывая грустную песню»

Пол Фиг рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о съемках главного рождественского фильма этого года и о красивейших местах Лондона, которые увидят в нем зрители.

57-летний Пол Фиг — один из ведущих комедийных режиссеров и продюсеров Голливуда, получивший наибольшую известность благодаря таким фильмам как «Девичник в Вегасе» (2011), «Копы в юбках» (2013), «Шпион» (2015) и новые «Охотники за привидениями» (2016).

Кроме того, он снял черную комедию «Простая просьба» (2018), сериал «Хулиганы и ботаны», «Другой космос» и отдельные эпизоды некоторых популярных телешоу, в том числе американской версии «Офиса», «Задержки в развитии», «Безумцев», «Студии 30» и других.

Последнее режиссерское творение Фига — романтическую комедию «Рождество на двоих» — можно увидеть в кинотеатрах России с 5 декабря 2019 года. Её сценарий был написан великолепной актрисой Эммой Томпсон. Она также выступила в роли продюсера, и в качестве актрисы.

Главные же роли в фильме достались звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк и актеру из «Безумно богатых азиатов» Генри Голдингу.

В этом трогательном фильме зрители услышат музыку Джорджа Майкла и группы Wham! И это не случайно. Как рассказал в интервью сам Пол Фиг, именно певец был причастен к созданию фильма и именно его легендарная песня «Last Christmas» легла в основу сценария. Всё началось, когда Майкл был еще жив.

Романтическая драмедия

— Этот проект зародился восемь лет назад, — рассказывает в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro режиссер Пол Фиг. — Эмме в голову пришла идея снять фильм, основанный на тексте песни Wham! Last Christmas, и ей было любопытно узнать, что из этого получится.

Думаю, что они с Джорджем Майклом были друзьями, и она говорила с ним об этом. Они всё обсудили, идея пришлась ему по душе, и он захотел включить в сценарий некоторые важные для него вещи. Таким образом, в фильме появилась сюжетная линия о бездомных, потому что Джорджу этого хотелось, и это замечательно.

Эмма занималась этой идеей некоторое время, и около полутора лет назад сценарий был отправлен мне буквально из ниоткуда. И я в него просто влюбился. В 2006 году я уже снимал рождественский фильм («Дети без присмотра» — Прим. ред.) и теперь не чувствовал необходимости снимать другой фильм про Рождество. Но когда я прочитал сценарий, он оказался настолько хорош, что меня затянуло.

— Как любителю кино, вам нравятся романтические комедии?

— Очень. Хорошая романтическая комедия – это фантастика, а плохая получается приторной. Я также люблю жанровость. Все мои фильмы, как правило, в жанре.

«Девичник в Вегасе» не обязательно был романтической комедией. В нем присутствовали элементы этого жанра, но это был скорее фильм о женской дружбе.

В «Рождестве на двоих» чувствовалось, что оно попало в мир романтической комедии. При этом мне понравилось, что сценарий не был легкомысленным. Показана важность этой истории, много эмоций. Там есть драма, поэтому мы называем ее «романтической драмедией» за неимением лучшего термина.

— Ну, при всем веселье и комедийности, это фильм об исцелении, инклюзивности, сострадании и семье…

— Точно. Это определенно фильм об исцелении. Фильм основан на песне Last Christmas, но я думаю, что песня Джорджа Heal the Pain («Исцелить боль» — Прим. ред.) – это песня, подводящая итог этому фильму — настолько удачная, что мы добавили ее в фильм несколько раз.

Когда мы впервые встречаемся с персонажем Эмилии в молодости, она исполняет главную партию в церковном хоре, и вы думаете, что это гимн, но оказывается, что это Heal the Pain. И на протяжении всего фильма она продолжает выполнять свою функцию.

Она — нездоровый человек, и она из семьи, которая пострадала, потому что они иммигранты, которым пришлось переехать из Восточной Европы во время войны, и им было трудно ассимилироваться. Это повлияло на характер Эмилии, и она также прошла через очень серьезную медицинскую процедуру.

Из-за этого она осталась пострадавшей и с незажившими ранами. Именно такой мы видим ее в начале фильма после того, как видели ее в детстве.

Итак, речь идет о сострадании. Она заканчивает тем, что работает в приюте для бездомных, познает других людей, выходит за пределы своего собственного мышления, и понимает свою семью, и видит, насколько все они повреждены. Она узнает, что все они нуждаются в исцелении, что они должны собраться вместе и простить друг друга.

Сумасшедший рождественский магазин

— Размышляя о рождественских историях, в начале фильма вы представляли себе характер Эмилии как нечто вроде эмоционального «Скруджа»?

— Именно так. Я всегда рассматривал это как своего рода «Рождественскую историю» или историю Скруджа, но с молодой женщиной, которая устала от Рождества, потому что она окружена им весь день и ночь. Она набрасывается на мир различными способами.

Затем ей приходится посмотреть на свою жизнь со стороны, с позиции другого человека, чтобы увидеть, что она делает неправильно, и начать вести себя более осознанно по отношению к миру. Она должна принимать окружающих людей. У других людей тоже есть проблемы.

— Вы работали над фильмом во время Рождества? Было бы странно, если нет

— Первые три недели съемок проходили перед Рождеством, на улицах по всему Лондону. Мы снимали рождественские огни, погружаясь в атмосферу праздника. Вы в январе уже возвращались с рождественских каникул, а мы до конца февраля все еще были погружены в Рождество.

Большинство сцен в магазине Санты мы снимали в течение последних двух недель производства. И это самая рождественская часть фильма, так что нам было интересно заканчивать именно там.

Но суть рождественских украшений и всего антуража заключается в том, что в ту минуту, когда ты этим окружен, ты больше ни о чем не можете думать. Тебе не кажется это странным, ты думаешь: «О, опять Рождество!» Очень мило. Это своего рода буйки, за которые вы заплываете, и очень легко снимать рождественский фильм, когда вы окружены рождественскими образами.

— Магазин Санты очень причудливый. Вы нашли для съемок некоторые очень необычные и забавные рождественские штуковины…

— Все началось со сценария Эммы. Там был описан этот сумасшедший рождественский магазин, и она рассказывала, что он был полон «худшими из худших рождественских украшений».

Кому-то некоторые из этих вещей могут показаться действительно глупыми и отвратительными, но они также могут быть прекрасными по-своему. Поэтому, хотя мы хотели наполнить магазин множеством украшений, мы надеялись в результате получить прекрасное, волшебное место, полное маленьких деталей.

Кроме того, когда я разговаривал с Мишель Йео (она играет владельца магазина по имени Санта – Прим. ред.) о роли, она хотела убедиться, что ее героиня не просто использует людей, продавая им барахло. Помимо рухляди вы должны продавать и красивые вещи, и мы хотели, чтобы все они были перемешаны.

— Мишель – фанат Рождества.

— Мишель Йео — настоящий фанат Рождества. Она это любит, а потому была очень счастлива, когда увидела магазин. Наш художник-постановщик (Гэри Фримен – Прим. ред.) тоже был в полном восторге от этой работы.

Что мне нравится в его дизайне декораций, так это то, что он придумал двухэтажный магазин, в середине которого есть лестница с большой палубой наверху, где мы могли разместить целый лес рождественских елок.

Было страшновато, потому что большой процент сцен фильма происходит в этом магазине, и как режиссер вы должны решить, как сделать все сцены в магазине действительно отличающимися друг от друга. Каждая из них должна быть по-своему интересной, и, благодаря созданным Гэри двухэтажным декорациям, каждая сцена могла бы отличаться.

Огни большого Лондона

— Как съемки рождественского фильма в это время года повлияли на ваше собственное Рождество в прошлом году?

— Я ощущал дух Рождества, тем более что мы были окружены этим всего три недели. Три недели в производстве вы действительно жили во всем этом. Так что я был очень счастлив и наслаждался духом Рождества.

К тому же снимать рождественский фильм в Лондоне -это просто мечта, потому что в Лондоне Рождество лучше, чем где-либо еще. Когда мы были готовы, они включили свет в городе, и мы знали, что можем это снять.

Большая сцена на Риджент-стрит с Кейт и Томом (Эмилией Кларк и Генри Голдингом – Прим. ред.), разговаривающими в ожидании автобуса со всеми светящимися огнями, просто прекрасна. Но это тоже безумие. Есть мириады мерцающих огней. В какой-то момент я подумал, что огней на экране будет слишком много, но, парень, они просто вас притягивают.

— Какие у вас остались самые любимые рождественские воспоминания из детства?

— Рождественские подарки – это очень круто, тем более, что их дарят только в это время года. Даже в день рождения, когда вы собираетесь получить подарок, это не так впечатляет, как на Рождество, когда горит свет, снег идет и подарки лежат под ёлкой.

Я также помню, как счастливы были мои родители, как папа дает маме бриллиантовый браслет, и они целуются. В нашей семье было не принято демонстрировать чувства, так что это был один из немногих случаев в моем детстве, когда я видел, что мои родители проявляли ласку.

Я также помню, как во второй половине дня бывал в доме моего дяди, видел там всех моих кузенов и у нас был удивительный рождественский обед, организованный моей тетей. Все складывалось просто здорово, и еще тогда, когда шел снег.

Из-за глобального потепления я не видел снега на Рождество в течение многих лет. Но тогда мы ехали по снегу, и это было просто волшебно.

— В вашем фильме можно увидеть настоящий снег

— У нас есть немного снега в самом конце, в парке. Я хотел быть очень рассудительным во всем, что касается снега. По производственным причинам это просто заноза в заднице. Но для финальной сцены между Кейт и Томом в парке я действительно хотел, чтобы, как только она поймет, что происходит, снег начал бы медленно падать. Мы использовали очень красивый, легкий снег.

Многие шикарные моменты в фильм не вошли

— Вы уже знаете, что будет в полной DVD-версии?

— Мы с ним уже закончили. Там есть много вырезанных сцен. Фильм длился почти два с половиной часа. Мы сделали первую обрезку, и сократили его примерно до часа и сорока минут, потеряв много вещей, которые останутся в полной DVD-версии.

Там, к примеру, есть несколько замечательных сцен в магазине с участием Кейт и Санты. А еще песни Генри. Меня очень огорчило то, что пришлось вырезать его песни из сокращенной версии. Он поет вместе с Эмилией, и есть момент, когда он подхватывает ее песню. По сюжету это не совсем так, хотя и было действительно прекрасно.

— А есть что-то не вошедшее в фильм?

— Есть. К примеру, целый раздел, когда Эмма собиралась петь Эмилии в спальне эту действительно удручающую песню. И они никак не могли перестать смеяться. Это длится около десяти минут, в течение которых они пытаются это сделать. Эмилия тряслась от смеха, а потом Эмма подхватывала. Это было чудесно.

Я так люблю, когда актеры устраивают паузы или как в этом случае. Люди думают, что я, как режиссер, буду злиться из-за напрасной траты времени, но меня это делает счастливым. Мое единственное правило — не прекращать съемку и никогда не выключать камеры. Я люблю смотреть, как люди веселятся.

— Это Эмма придумала петь хорватские песни?

— Это было в ее сценарии. Она его написала, затем я просто пытался найти правильные песни. Я прослушал множество хорватских и восточноевропейских песен, самых депрессивных из тех, что мне удалось найти, и выдал ей три варианта. Она остановилась на этом.

Это было так весело, искать самую удручающую песню. У нее был очень хороший преподаватель хорватского диалекта, который всегда проверял, чтобы наш язык был точным, и он много помогал с произношением. Мы хотели, чтобы он был аутентичным, но в то же время забавным.

Фильм о Рождестве, но также фильм о Лондоне

— Съемки проходили в нескольких замечательных местах в Лондоне, таких как Уиндэм Плэйс, например.

— Его мы выбрали для съемок приюта для бездомных. Центры для бездомных бывают разных форм и размеров, но во многих из них нет церкви. Для меня было принципиально важно, чтобы это место выглядело большим, впечатляющим, имело культовый вид.

Что мне понравилось в Уиндэм Плэйс, так это то, что у него есть эти большие колонны, но даже с гирляндами оно не выглядит самым счастливым местом в мире. Затем, когда появляется Кейт, и Рождество становится всё ближе, мы добавляем больше огней и оно становится всё красивее и красивее. И под конец, когда мы даем концерт и идет снег, огни горят и это место обретает по-настоящему волшебный вид.

— Без площади Пикадилли и Риджент-стрит, вероятно, нельзя было обойтись, потому что там самые впечатляющие огни, правильно?

— Верно. Я пришел в этот фильм не как человек со стороны, но как любитель Лондона. Я фанатично отношусь к Лондону. По материнской линии я британец, так что это у меня в генах. Этот город связал меня и мою жену 29 лет назад, когда мы впервые встретились, и с тех пор мы приезжаем каждый год.

Я хотел показать зрителю места, с которыми люди взаимодействуют каждый день. Риджентс-стрит, площадь Пиккадилли. Люди постоянно там проходят, но как часто они действительно оглядываются и видят всю эту красоту? Вот почему мне нужны были такие места, как Риджентс-стрит, Пикадилли, Стрэнд и набережная.

— Но и менее известные места вы тоже решили показать в фильме.

— Да, по этой причине мы хотели снимать Брикстон. Я, например, никогда не слышал о садах Феникс. Но там бывали Эмма и Грег, ее муж. Они писали сценарий именно в этом парке, и, когда я впервые это прочитал, в моем представлении это было похоже на площадь Сохо, одно из тех приятных открытых мест, на которых люди не обращают внимания, проходя мимо.

Когда мы приехали «на разведку», они хотели показать мне то, что их привлекло — сад Феникс, расположенный за театром Феникс на Ковент-Гарден. Мало кто в Лондоне знает об этом.

— Существуют ли на самом деле те замечательные фрески, которые вы видите в фильме?

— Да, они написаны великим художником по имени Стик. Он был бездомным, но стал художником и теперь он продает свои картины за огромные деньги, и это просто невероятно. Это заросшее пространство безумного вида, но также это прекрасный маленький оазис. Когда я увидел фреску, я сказал: «Так, перед ней мы поставим актеров». Честно говоря, эта фреска для меня – олицетворение всего фильма. Именно эти одинокие, недовольные персонажи, собравшиеся вместе.

— Трудно ли было снимать в Ковент-Гарден?

— Трудно бюрократически. Мы снимали по ночам. А так как это были первые съемочные дни, нам приходилось начинать в два часа ночи, а затем трудиться до полудня. В моей жизни это были самые сумасшедшие часы работы. Но когда в твоем распоряжении целый Ковент-Гарден и ты его освещаешь, в этом есть что-то волшебное.

Все были очень добры к нам, особенно продавцы. Они были особенно рады, что мы всё это делаем, потому что это не сетевые магазины. Они продавцы, и им нравилось то, что мы подчеркивали их присутствие в местах съемок.

— Каток располагался во дворце Александры, но в фильме вы показали только дворцовые интерьеры…

— Верно, и мне это нравится. Единственная проблема в том, что если бы мы показывали его снаружи, Кейт и Тому пришлось бы сесть в такси, чтобы туда добраться. Мне же хотелось показать все места, которые мне нравятся, такие, как набережная с Темзой на заднем плане. Поэтому мы притворились, что они катаются на коньках в Сомерсет-Хаус. Мы позволили себе такую вольность, потому что, когда они выбегали с катка, они бежали прямо на Стрэнд.

— Можете выбрать любимый момент со съемок?

— Так было много особенных моментов. В ту первую ночь, например, я нервничал из-за того, что мы начинаем в два часа ночи. Я боялся, что это отнимет много сил и помешает сосредоточиться, но в тот первый день, когда я шел туда пешком около часа ночи, а основной части нашей команды еще не было на месте, мне думалось: «Это так здорово. Я наконец-то воплощаю свою мечту о съемках фильма в Лондоне, фильма, посвященного Лондону и показывающего все эти знаменитые места».

Я не так часто видел Ковент-Гарден на пленке. И съемка на Риджент-стрит, по которой я ходил туда и обратно миллион раз, была потрясающей. Там мы были с командой и двумя потрясающими, великолепными актерами, и мы снимали двухэтажный автобус. Я думал: «Как же так получается, что это делаю я — ребенок, выросший в Детройте и в 13 лет впервые приехавший в Лондон, не в силах смириться с тем, что находится на другом континенте?» Я просто не мог это принять. Теперь я чувствую себя частью Лондона.

А вы пойдете в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм Пола Фига «Рождество на двоих»?