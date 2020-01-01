«Гале» не нравилось, как Мягков целуется! Самые интересные закадровые истории фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Лирическую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вот уже много лет подряд обязательно показывают в Новый год по телевизору.

Давайте вспомним самые интересные моменты о съемках этого фильма.

Гурченко, Фрейндлих, Немоляева – не подошли

Эльдар Рязанов пробовал на роль Нади нескольких самых известных и успешных актрис. Режиссер не выдал тайны – кому какую характеристику он дал, но известно, что для фильма пробовались Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева…

Позднее Рязанов признавался: одну из актрис, милую и славную в жизни, «предала» кинокамера – на экране все получалось не так. Вторая, яркая и умеющая превосходно играть на сцене, оказалась «лишенной чувства юмора». А у третьей, способной показывать тончайшие нюансы чувств, получился некий крен в вульгарность.

У Брыльской – хриплый голос и акцент

А потом режиссер увидел польский фильм «Анатомия любви» и решил: только Барбара Брыльска! Правда, польская красавица говорила с сильным акцентом, да и голос у нее оказался прокуренным, низким и хриплым.

Но это не остановило увлекшегося Рязанова – он пригласил озвучивать Барбару опытную актрису Валентину Талызину с ее чарующими интонациями, а песни за польку исполнила в фильме Алла Пугачева.

Рыба в самом деле была «гадостью»

Согласно рассказам участников съемок, фраза Ипполита о том, «какая гадость эта ваша заливная рыба», — это импровизация. Мол, рыба действительно была невкусной, и актер не удержался от этой реплики.

Барбара Брыльска однажды сказала в интервью, что если бы эту рыбу готовила она, то знаменитая фраза у Юрия Яковлева не сорвалась бы, — дело в том, что польская актриса очень любит заливную рыбу и готовит ее фантастически.

Брыльска не хотела целоваться с Яковлевым…

Как вспоминала позднее польская актриса, как мужчина Яковлев ее совсем не «вдохновлял», и она была поражена, когда узнала, что в Советском Союзе он считается одним из самых красивых актеров.

Брыльска уговорила Рязанова снимать сцены поцелуя со спины, чтобы она могла только делать вид, что целует «жениха». Однако Яковлев не собирался так просто отказываться от возможности сорвать поцелуй с губ красавицы-польки, и в некоторых кадрах видно, как она сопротивляется.

…А Науменко — с Мягковым

Такая же история получилась и у Ольги Науменко, игравшей роль Гали. Ей совсем не хотелось целоваться с Андреем Мягковым, ей просто не нравилось, как он это делает!

К тому же теплых отношений между актерами не возникло, вне кадра они не общались, сразу расходились по разным «углам», так что играть любовь было очень сложно.

А может быть, и хорошо, что все было именно так? Холодок между двумя парами, которых нам показали в начале фильма, отлично объясняет их дальнейшую «перетасовку».

Женю могли сыграть Миронов или Даль

На роль Жени Лукашина Рязанов сначала пробовал Андрея Миронова. Разумеется, он сыграл блестяще, и его уже почти утвердили. Но потом решили: главный герой, по сюжету, не пользуется успехом у женщин, а подумать такое про Миронова – просто невозможно! Зритель бы не поверил.

Мог стать Женей и Олег Даль, а еще пробовались Станислав Любшин, Иннокентий Смоктуновский, Петр Вельяминов…

Кстати, актриса Ольга Науменко до сих пор уверена: Даль сыграл бы лучше, чем Мягков. Но, может быть, это говорит личная неприязнь? В конце концов, каждый имеет право на собственное мнение!

А вы как думаете – выиграл или проиграл бы фильм от замены актеров? И как сами к нему относитесь – смотрите каждый год?