«Есть важный момент!»: режиссеры объяснили, зачем надо «перекрашивать» черно-белые фильмы

Современные технологии не стоят на месте, и все чаще нам предлагают посмотреть любимые старые фильмы, которые из черно-белых превратились в цветные.

Многим это нравится – картинка получается более красивой, насыщенной. Другие недовольны – как, например, режиссер Карен Шахназаров, считающий, что «раскрашивание» старых картин в угоду массовому зрителю – нарушение художественного замысла авторов.

Дмитрий Дьяченко: «Прибавление цвета ухудшает черно-белое кино»

По мнению режиссера Дмитрия Дьяченко, колоризация помогает популяризировать черно-белое кино:

«С художественной точки зрения, не нужно, потому что оно специально так снято, черно-белым. Оно так устроено цветово и силуэтно. Черно-белое кино вообще делается по силуэтному принципу, в отличие от цветного. Прибавление цвета его ухудшает. А вот с точки зрения просветительской – это нужно. Чтобы это кино смотрела молодежь.

То есть здесь могут быть две точки зрения. И, наверное, я склоняюсь ко второй. После того, как черно-белые фильмы «перекрашивают», их смотрят уже не только фанаты и специалисты, но и массовые зрители. Хотя в этом случае внимание зрителя несколько рассеивается – его отвлекает от смысла обилие цветов».

Клим Шипенко: «Если людям надо – почему бы и нет?»

Режиссер Клим Шипенко убежден: у зрителя должен быть выбор – смотреть черно-белое кино или его цветную версию:

«Мне лично это раскрашивание не нужно. Но другим, видимо, нужно, для кого-то имеет значение – смотреть не черно-белое кино, а цветное. Это же инициатива людей, которые вкладывают в это деньги, значит, они рассчитывают получить… Если есть рынок, если людям надо, — почему бы и нет?

Это же не значит, что черно-белый оригинал пропадет и больше никто никогда его не увидит. Если зритель хочет посмотреть этот фильм в цвете – пусть посмотрит в цвете. Я не считаю, что это нужно запретить».

Павел Сергацков: «Летят журавли» надо смотреть черно-белым»

По мнению режиссера Павла Сергацкова, колоризация старых фильмов – интересный эксперимент:

«Если делать это качественно – конечно, будет красиво смотреться. Но колоризация в то же время сильно влияет на восприятие зрителя. Я считаю, старые черно-белые фильмы – такие, например, как «Летят журавли» или фильма Чарли Чаплина – нужно смотреть в том виде, в каком они есть.

Ну вот был фильм «Артист» несколько лет назад, который получил «Оскара» (черно-белый фильм «Артист» в 2011 году снял французский режиссер Мишель Хазанавичус, многие киносообщества назвали его лучшим фильмом года, «Артист» получил «Оскара» в номинации «лучший фильм», — ред.).

Его создатели доказали, что такие фильмы могут иметь успех. А в целом – эксперимент интересный. Только нужно делать это качественно. И, возможно, делать ремейки, сохраняя наследие».

Давайте вспомним, какие из известных фильмов прошли процесс колоризации, в результате чего сделались цветными.

«Весна на Заречной улице», 1956 г.

Фильм о любви выпускницы пединститута, строгой Татьяны Сергеевны, и ее ученика вечерней школы Саши Савченко, и сегодня смотрится с интересом, вызывая трогательные чувства.

В конце 2010 года старый фильм решено было «подновить» и сделать цветным. Премьера колоризованной версии «Весны на Заречной улице» зрители Первого канала увидели 7 марта 2011 года.

«Берегись автомобиля», 1966 г.

Снятая Эльдаром Рязановым комедия о благородном похитители автомобилей Юрии Деточкине быстро завоевала любовь зрителей – несмотря на то, что была, как все фильмы тогда, черно-белой.

Колоризация фильма началась в 2014 году. Режиссер не имел ничего против, более того – он сам участвовал в этом процессе. Правда, завершали уже без него, — Эльдара Александровича не стало в 2015-м.

Первый канал показал цветную версию «Берегись автомобиля» 18 ноября 2017 года – премьера была приурочена к 90-летию со дня рождения Рязанова.

«Три тополя на Плющихе», 1967 г.

Рассказ о том, что каждому человеку дается шанс изменить свою жизнь. Героиня Татьяны Дорониной могла выбрать красивую любовь, но то ли судьба не позволила, то ли она сама решила остаться с мужем и сохранить себя для семьи.

Колоризованная версия фильма вышла чуть не в тот же день, что и «Весна на Заречной улице», — 17 марта 2011 года. Правда, на DVD. А премьерный показ цветной картины на Первом канале был запланирован на 23 апреля 2011-го, но был перенесен на 12 июня.

«Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

Колоризацию многосерийного фильма Татьяны Лиозновой начали в 2006 году. К работе были привлечены более 600 специалистов из разных стран. Цветная версия обошлась в 3000 долларов за каждую минуту экранного времени. Кроме того, картину перемонтировали и частично урезали, сократив часть титров, некоторые сцены и диалоги.

Премьера цветной версии состоялась на телеканале «Россия» 4 мая 2009 года. Вячеслав Тихонов, исполнитель роли Штирлица, назвал колоризацию «Семнадцати мгновений весны» преступлением. Он подчеркнул: то, что зрители увидели на экране, не имеет ничего общего с тем фильмом, в котором он снимался.

«В бой идут одни «старики», 1974 г.

История о героических буднях советских летчиков, которые защищали страну во время Великой Отечественной войны, должна была с самого начала сниматься «в цвете». Однако режиссер Леонид Быков не сумел «выбить» дефицитную в то время цветную пленку.

Отсмотрев готовый материал, Быков понял: черно-белый вариант получился очень реалистичным, так что вышло даже лучше.

В 2009 году фильм отреставрировали и сделали цветным, сохранив при этом абсолютно все, лишь убрав царапины с военной хроники. Самым сложным в работе было передать множество оттенков зеленого – в одном кадре их могло быть 27! Работа по колоризации фильма обошлась в 500 тысяч долларов.

Дочь Быкова, Марьяна, подала в суд, утверждая, что колоризация нарушает авторские права. В 2011 году Киевский суд запретил прокат цветного варианта фильма.

Конечно, это далеко не полный список, колоризованных фильмов сегодня уже не одна сотня. Среди самых известных – «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Золушка»…

А как вы относитесь к тому, что старые черно-белые картины «раскрашивают»?