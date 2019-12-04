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«Есть важный момент!»: режиссеры объяснили, зачем надо «перекрашивать» черно-белые фильмы

Современные технологии не стоят на месте, и все чаще нам предлагают посмотреть любимые старые фильмы, которые из черно-белых превратились в цветные.

«Есть важный момент!»: режиссеры объяснили, зачем надо «перекрашивать» черно-белые фильмы
Вячеслав Тихонов. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

Многим это нравится – картинка получается более красивой, насыщенной. Другие недовольны – как, например, режиссер Карен Шахназаров, считающий, что «раскрашивание» старых картин в угоду массовому зрителю – нарушение художественного замысла авторов.

Дмитрий Дьяченко: «Прибавление цвета ухудшает черно-белое кино» 

По мнению режиссера Дмитрия Дьяченко, колоризация помогает популяризировать черно-белое кино:

«С художественной точки зрения, не нужно, потому что оно специально так снято, черно-белым. Оно так устроено цветово и силуэтно. Черно-белое кино вообще делается по силуэтному принципу, в отличие от цветного. Прибавление цвета его ухудшает. А вот с точки зрения просветительской – это нужно. Чтобы это кино смотрела молодежь.

То есть здесь могут быть две точки зрения. И, наверное, я склоняюсь ко второй. После того, как черно-белые фильмы «перекрашивают», их смотрят уже не только фанаты и специалисты, но и массовые зрители. Хотя в этом случае внимание зрителя несколько рассеивается – его отвлекает от смысла обилие цветов».

Клим Шипенко: «Если людям надо – почему бы и нет?»

Режиссер Клим Шипенко. Фото
Режиссер Клим Шипенко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис 

Режиссер Клим Шипенко убежден: у зрителя должен быть выбор – смотреть черно-белое кино или его цветную версию: 

«Мне лично это раскрашивание не нужно. Но другим, видимо, нужно, для кого-то имеет значение – смотреть не черно-белое кино, а цветное. Это же инициатива людей, которые вкладывают в это деньги, значит, они рассчитывают получить… Если есть рынок, если людям надо, — почему бы и нет?

Это же не значит, что черно-белый оригинал пропадет и больше никто никогда его не увидит. Если зритель хочет посмотреть этот фильм в цвете – пусть посмотрит в цвете. Я не считаю, что это нужно запретить».

Павел Сергацков: «Летят журавли» надо смотреть черно-белым» 

По мнению режиссера Павла Сергацкова, колоризация старых фильмов – интересный эксперимент:

«Если делать это качественно – конечно, будет красиво смотреться. Но колоризация в то же время сильно влияет на восприятие зрителя. Я считаю, старые черно-белые фильмы – такие, например, как «Летят журавли» или фильма Чарли Чаплина – нужно смотреть в том виде, в каком они есть.

Ну вот был фильм «Артист» несколько лет назад, который получил «Оскара» (черно-белый фильм «Артист» в 2011 году снял французский режиссер Мишель Хазанавичус, многие киносообщества назвали его лучшим фильмом года, «Артист» получил «Оскара» в номинации «лучший фильм», — ред.).

Его создатели доказали, что такие фильмы могут иметь успех. А в целом – эксперимент интересный. Только нужно делать это качественно. И, возможно, делать ремейки, сохраняя наследие».

Давайте вспомним, какие из известных фильмов прошли процесс колоризации, в результате чего сделались цветными.

«Весна на Заречной улице», 1956 г.

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956 г.

Фильм о любви выпускницы пединститута, строгой Татьяны Сергеевны, и ее ученика вечерней школы Саши Савченко, и сегодня смотрится с интересом, вызывая трогательные чувства.

В конце 2010 года старый фильм решено было «подновить» и сделать цветным. Премьера колоризованной версии «Весны на Заречной улице» зрители Первого канала увидели 7 марта 2011 года.

«Берегись автомобиля», 1966 г. 

Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.
Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.
Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.
Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 г.

Снятая Эльдаром Рязановым комедия о благородном похитители автомобилей Юрии Деточкине быстро завоевала любовь зрителей – несмотря на то, что была, как все фильмы тогда, черно-белой.

Колоризация фильма началась в 2014 году. Режиссер не имел ничего против, более того – он сам участвовал в этом процессе. Правда, завершали уже без него, — Эльдара Александровича не стало в 2015-м.

Первый канал показал цветную версию «Берегись автомобиля» 18 ноября 2017 года – премьера была приурочена к 90-летию со дня рождения Рязанова.

«Три тополя на Плющихе», 1967 г.

Кадры из фильма «Три тополя на Плющихе», 1967 г.
Кадры из фильма «Три тополя на Плющихе», 1967 г.
Кадры из фильма «Три тополя на Плющихе», 1967 г.
Кадры из фильма «Три тополя на Плющихе», 1967 г.

Рассказ о том, что каждому человеку дается шанс изменить свою жизнь. Героиня Татьяны Дорониной могла выбрать красивую любовь, но то ли судьба не позволила, то ли она сама решила остаться с мужем и сохранить себя для семьи.

Колоризованная версия фильма вышла чуть не в тот же день, что и «Весна на Заречной улице», — 17 марта 2011 года. Правда, на DVD. А премьерный показ цветной картины на Первом канале был запланирован на 23 апреля 2011-го, но был перенесен на 12 июня.

«Семнадцать мгновений весны», 1973 г. 

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

Колоризацию многосерийного фильма Татьяны Лиозновой начали в 2006 году. К работе были привлечены более 600 специалистов из разных стран. Цветная версия обошлась в 3000 долларов за каждую минуту экранного времени. Кроме того, картину перемонтировали и частично урезали, сократив часть титров, некоторые сцены и диалоги.

Премьера цветной версии состоялась на телеканале «Россия» 4 мая 2009 года. Вячеслав Тихонов, исполнитель роли Штирлица, назвал колоризацию «Семнадцати мгновений весны» преступлением. Он подчеркнул: то, что зрители увидели на экране, не имеет ничего общего с тем фильмом, в котором он снимался. 

«В бой идут одни «старики», 1974 г. 

Кадр из фильма «В бой идут одни «старики», 1974 г.
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики», 1974 г.
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики», 1974 г.
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики», 1974 г.

История о героических буднях советских летчиков, которые защищали страну во время Великой Отечественной войны, должна была с самого начала сниматься «в цвете». Однако режиссер Леонид Быков не сумел «выбить» дефицитную в то время цветную пленку.

Отсмотрев готовый материал, Быков понял: черно-белый вариант получился очень реалистичным, так что вышло даже лучше.

В 2009 году фильм отреставрировали и сделали цветным, сохранив при этом абсолютно все, лишь убрав царапины с военной хроники. Самым сложным в работе было передать множество оттенков зеленого – в одном кадре их могло быть 27! Работа по колоризации фильма обошлась в 500 тысяч долларов.

Дочь Быкова, Марьяна, подала в суд, утверждая, что колоризация нарушает авторские права. В 2011 году Киевский суд запретил прокат цветного варианта фильма.

Конечно, это далеко не полный список, колоризованных фильмов сегодня уже не одна сотня. Среди самых известных – «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Золушка»…

А как вы относитесь к тому, что старые черно-белые картины «раскрашивают»?

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«Берегись автомобиля»«В бой идут одни «старики»«Весна на Заречной улице»«Если людям надо – почему бы и нет?»«Летят журавли»«Семнадцать мгновений весны»«Три тополя на Плющихе»Фильмы про...
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«Есть важный момент!»: режиссеры объяснили, зачем надо «перекрашивать» черно-белые фильмы
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