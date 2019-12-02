КИНО

Стала известна дата выхода трейлера 25-го фильма о Джеймсе Бонде

А пока в Сети появился тизер картины.

Стала известна дата выхода трейлера 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Дэниел Крейг вновь блистает в роли Джеймса Бонда. Фото: Dave Starbuck via www.imago-imag

Создатели 25-ой кинокартины о Джеймсе Бонде опубликовали в Twitter тизер будущего фильма «Не время умирать». В 14-секундном ролике мелькают некоторые моменты перестрелок и погонь, актер Дэниел Крейг в роли шпиона.

Что наиболее важно, в видео обозначена дата, когда выйдет официальный трейлер боевика — среда, 4 декабря.

Напомним, сама картина выйдет в кинотеатрах в начале апреля 2020 года. По сюжету, агент 007 уже отошел от службы в МИ-6 и наслаждается долгожданным отдыхом, но вдруг его просят найти пропавшего ученого. Рядовая шпионская миссия обернется для бывшего оперативника столкновением с неизвестным злодеем, завладевшим опасной технологией. При этом, главный герой будет действовать без своего позывного «007» — его передадут другому агенту, темнокожей женщине.

Ранее создатели фильма рассказали, что злодей будет «зеленым», то есть его безумные идеи буду касаться экологии. Также известно, что его сыграет актер Рами Малек, игравший в «Ночь в музее» и «Сумерках».

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бондианаДжеймс БондДэниел КрейгНе время умиратьновый трейлер
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Стала известна дата выхода трейлера 25-го фильма о Джеймсе Бонде
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