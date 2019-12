Стала известна дата выхода трейлера 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Создатели 25-ой кинокартины о Джеймсе Бонде опубликовали в Twitter тизер будущего фильма «Не время умирать». В 14-секундном ролике мелькают некоторые моменты перестрелок и погонь, актер Дэниел Крейг в роли шпиона.

Что наиболее важно, в видео обозначена дата, когда выйдет официальный трейлер боевика — среда, 4 декабря.

Bond is back. The first trailer for #NoTimeToDie arrives this Wednesday #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/ThIEdXn82N

— James Bond (@007) December 2, 2019