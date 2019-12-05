«Аэронавты», «Война токов» и другие фильмы, вышедшие в кинотеатрах 5 декабря 

На какие картины можно сходить в кино и не пожалеть денег.

«Аэронавты» (оригинальное название - The Aeronauts ), 2019, Великобритания — США, драма.

Режиссер: Том Харпер. В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Венсан Перес и др.

В российском прокате с 5 декабря

На большом воздушном шаре пусть и не мандаринового, но все же симпатичного цвета ввысь отправляются двое - задорная девица Амелия Рэн (Фелисити Джонс) и нудноватый ученый Джеймс Глэйшер (Эдди Рэдмейн).

У Амелии имеется летный опыт (покойный муж, увлекавшийся воздухоплаванием, не раз брал ее с собой), а вот Джеймс - теоретик, никогда в корзине воздушного шара не сидевший. Его цель - подняться как можно выше и собрать данные, которые позволили бы предсказывать погодные катаклизмы.

На дворе середина позапрошлого века, в метеорологию как науку никто не верит, и полет необходим молодому ученому, стремящемуся подтвердить свои смелые догадки.

Даже странно, что только сейчас кинематографисты, пребывающие в вечном поиске новых идей, добрались до воздушных шаров, полеты на которых могут быть и чрезвычайно опасными, и невероятно красивыми.

Снабди такой полет парой критических ситуаций и симпатичных физиономий - и вот тебе готовый блокбастер. Ну а в данном случае даже придумывать ничего не пришлось, ибо Джеймс Глэйшер в 1862 году действительно совершил рекордный по дальности прыжок вверх на воздушном шаре.

Оставалось лишь взять эту информацию за основу и добавить обязательные для современного кино детали: например, у Джеймса появится вымышленный темнокожий друг, который в фильме ничего не делает, просто присутствует для политкорректной галочки.

Но бог с ним, с другом - куда важнее то, что реального напарника Джеймса, аэронавта Генри Коксуэлла, заменили дамой. И не случайно именно Амелия Рен совершит в итоге подвиг, сравнимый с достижениями героини Сандры Буллок в «Гравитации», и вообще покажет себя с наилучшей стороны, пока щуплый интеллигент Глэйшер будет трястись над своими научными конспектами.

Глядя на геройства храброй девицы, понимаешь, насколько повезло Брюсу Уиллису: он успел поработать в старом Голливуде, в котором спасать мир дозволялось не только женщинам.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ (С 5 декабря)

«Сиротский Бруклин» (оригинальное название - Motherless Brooklyn ), 2019, США, драма.

Режиссер: Эдвард Нортон. В ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро.

«21 мост» (оригинальное название - 21 Bridges ), 2019, США, боевик.

Режиссер: Брайан Кирк. В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер.

«Война токов» (оригинальное название - The Current War ), 2017, США, драма.

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд.

Фильм о том, как Томас Эдисон, Джордж Уэстингхауз и Никола Тесла пытались решить, кому и как проводить электрификацию США, призван был рассказать об одном громком конфликте в американской истории, но неожиданно стал жертвой другого.

Выпуском «Войны токов», которая была готова еще в 2017-м, занималась компания Харви Вайнштейна, но после обвинений в его адрес выход картины пришлось отложить на два года.