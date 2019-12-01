КИНО

Компания Netflix спасла один из старейших кинотеатров Нью-Йорка

В августе 2019 года кинотеатр Paris закрылся из-за финансовых проблем. Но Netflix арендовал его на 10 лет и буквально подарил легенде новую жизнь!

Компания Netflix спасла один из старейших кинотеатров Нью-Йорка
Кинотеатр Paris. Фото: MARION CURTIS / NETFLIX

Кинотеатр Paris был открыт в Нью-Йорке аж в 1948 году, у него нет десяти залов и суперсовременного звука, но его считают легендарным и он вполне заслужил этот титул. Именно это место считается центром сбора фанатов фильмов жанра арт-хаус и именно здесь была большая концентрация картин на иностранных языках, сообщает Deadline.

Как часто бывает в современном мире, проблемы с деньгами поставили кинотеатр перед угрозой закрытия, но компания Netflix решила поддержать «старичка», а заодно и получить небольшие бонусы для себя любимых. В ноябре кинотеатр вновь открыл свои двери для зрителей, в его единственном зале начался прокат картины Netflix «Брачная история», со Скарлетт Йоханссон и с Адамом Драйвером в главных ролях. Надо признать, что вложение оказалось довольно выгодным, ведь теперь у Netflix есть легендарное здание, готовое показать любые киноновинки компании, а зрители сохранили любимый кинотеатр.

Есть и еще один плюс, менее очевидный, но от этого не менее ценный. Теперь киноакадемики смогут принимать картины Netflix к участиям в различных конкурсах, ведь официальных кинотеатральный прокат у компании теперь имеется.

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Компания Netflix спасла один из старейших кинотеатров Нью-Йорка
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