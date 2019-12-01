«Я в таком восторге!»: внучка Льва Яшина оценила фильм про своего деда

В прокат вышел долгожданный всеми любителями футбола фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». «Комсомольской правде» удалось поговорить с внучкой легендарного вратаря Натальей Вяльцевой и узнать, довольна ли она фильмом про своего деда.

Как рассказывает женщина, деда своего она прекрасно помнит, хотя он умер, когда ей только исполнилось шесть лет. Родственники не ходили на стадион вместе, предпочитали смотреть футбол дома, да и к тому времени футболист уже потерял ногу из-за сильного курения. Дом спортсмена всегда был полон гостей, друзей семьи и именитых знакомых из мира футбола. Наталья всегда знала, что ее дед знаменит.

«Я была на предпоказе. Я в таком восторге! Фильм основан на реальных событиях», — рассказала в интервью внучка легенды мира спорта.

О фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» женщина отзывается с восторгом. Она слышала обо всех историях, которые в нем показаны, они действительно случались в реальности, сценаристы ничего не придумали сами. Конечно, есть в фильме немного и вымысла, но совсем чуть-чуть. Как рассказывает внучка футболиста, во время показа зал часто аплодировал сценам на экране, а в определенные моменты можно было и всплакнуть.

Наталья Вяльцева также отметила игру актеров, по ее словам, они просто идеально подобраны. Отдельно внучка голкипера похвалила спортивные сцены и озвучку картины.