КИНО

«Я в таком восторге!»: внучка Льва Яшина оценила фильм про своего деда

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вышел в прокат в конце ноября.

«Я в таком восторге!»: внучка Льва Яшина оценила фильм про своего деда
Памятник вратарю Льву Яшину. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

В прокат вышел долгожданный всеми любителями футбола фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». «Комсомольской правде» удалось поговорить с внучкой легендарного вратаря Натальей Вяльцевой и узнать, довольна ли она фильмом про своего деда.

Как рассказывает женщина, деда своего она прекрасно помнит, хотя он умер, когда ей только исполнилось шесть лет. Родственники не ходили на стадион вместе, предпочитали смотреть футбол дома, да и к тому времени футболист уже потерял ногу из-за сильного курения. Дом спортсмена всегда был полон гостей, друзей семьи и именитых знакомых из мира футбола. Наталья всегда знала, что ее дед знаменит.

«Я была на предпоказе. Я в таком восторге! Фильм основан на реальных событиях», — рассказала в интервью внучка легенды мира спорта.

О фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» женщина отзывается с восторгом. Она слышала обо всех историях, которые в нем показаны, они действительно случались в реальности, сценаристы ничего не придумали сами. Конечно, есть в фильме немного и вымысла, но совсем чуть-чуть. Как рассказывает внучка футболиста, во время показа зал часто аплодировал сценам на экране, а в определенные моменты можно было и всплакнуть.

Наталья Вяльцева также отметила игру актеров, по ее словам, они просто идеально подобраны. Отдельно внучка голкипера похвалила спортивные сцены и озвучку картины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»Лев ЯшинНаталья Вяльцевафильм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я в таком восторге!»: внучка Льва Яшина оценила фильм про своего деда
Интересно?
Поделись с друзьями: