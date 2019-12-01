КИНО

Американские кинематографисты составили топ-100 лучших фильмов всех времен

На первом месте самый популярный фильм про мафию.

Американские кинематографисты составили топ-100 лучших фильмов всех времен
Фильм «Крестный отец». Фото: Paramount Pictures

Американское Интернет-издание The Hollywood Reporter составило рейтинг 100 лучших фильмов всех времен. Чтобы собрать этот топ, портал о жизни киноиндустрии опросил руководителей студий, лауреатов «Оскара» и звезд телевидения.

Первое место занял «Крестный отец» 1972 года. За него чаще всего голосовали опрошенные режиссеры, сценаристы и агенты студий.

На второй строчке «Волшебник из страны Оз» 1939 года. Американские кинематографисты считают эту картину невероятной. Ее крутят по ТВ каждый год с 1950-ых, и зрители готовы смотреть ее каждый раз, как в России любят «Иронию судьбы». А сколько за все эти годы было снято продолжений и ремейков — трудно сосчитать.

Третье место — «Гражданин Кейн» 1941 года. За него голосовали больше люди старшего поколения, молодые далеко не все смотрели его. Но в США он много раз возглавлял списки лучших национальных кинофильмов.

Четвертое место — «Побег из Шоушенка» 1994 года. За него часто голосовали те, кто по профессии является юристом.

На пятом месте — его ровесник «Криминальное чтиво» от режиссера Квентина Тарантино. Звездный час Джона Траволты, Умы Турман и Сэмюэля Джексона.

Добавим, что первые «Звездные войны» заняли только 11-е место, а «Назад в будущее» пристроился прямо за ними. «Бойцовский клуб» идет под номером 40, а «Матрица» — 44. «Аватар» занял 67 строчку, а «Властелин колец: Братство кольца» — 82-ую.

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Американские кинематографисты составили топ-100 лучших фильмов всех времен
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