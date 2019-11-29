6 млн долларов в 15 лет: звезда «Очень странных дел» сыграет сестру Шерлока

Хотите историю успеха? 15-летняя британская актриса Милли Бобби Браун, начавшая сниматься 6 лет назад в детских ролях, сегодня получила гонорар в 6 миллионов долларов!

На счету юной звезды только главная роль в сериале «Очень странные дела» и пяток третьестепенных персонажей. И сейчас ей предложили сыграть во франшизе «Энола Холмс», где она должна будет воплотиться в младшую сестру Шерлока Холмса.

И, как сообщает издание TMZ, девочке за это заплатили 6,1 миллиона долларов, и еще 800 она получит, если первый фильм хорошо пойдет в прокате. Предполагается, что за второй фильм актриса получит уже 7,5 миллиона. Однозначно, успех.

По сюжету, юная сестра великого сыщика сама станет частным детективом. В фильме также сыграют Генри Кавилл (он же Супермен, он же Ведьмак) в роли самого Шерлока и Хелена Бонэм Картер (она же Беллатриса Лестрейндж, она же Ловетт) в роли миссис Холмс. Первый фильм ожидается уже в 2020 году.

6 миллионов долларов в 15 лет… Что я делаю не так?