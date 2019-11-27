КИНО

BadComedian в пух и прах раскритиковал три российских фильма

Блогер отмечает, что отечественные картины с большим бюджетом раз за разом выходят плохими.

BadComedian в пух и прах раскритиковал три российских фильма
BadComedian снова раскритиковал российское кино. Фото: instagram.com/evgenbad/

В своем свежем выпуске кинообзоров блогер BadComedian раскритиковал сразу три российских фильма. Под удар хлесткого словца Евгения Баженова попали картины «Только не они», «Пришелец» и «Крымский мост».

Первое творение отечественного кинематографа, копирующее западные супергеройские фильмы, блогер назвал психтронным оружием с шутками для третьеклассников. Критика весь просмотр бесило, что актеры даже кривляются непрофессионально, а спецэффекты, на которые были выделены миллионы из Фонда кино, оставляют желать лучшего. Баженов отметил, что пиарщики, пообещавшие зрителям качественных треш-фильм, сработали лучше съемочной команды: люди пошли на это кино, но в итоге получили очень дешевый продукт.

Вторая картина — «Пришелец» — та самая, сценарист которой судился с Голливудом за фильм «Марсианин», который якобы украл сюжет российского фильма про высадку на Марс. BadComedian отметил дыры в сценарии и низкое качество графики, заявив, что понимает суд, который встал на сторону более качественного американского блобастера с Мэттом Деймоном.

«Крымский мост» Баженов раскритиковал за шутки над представителями разных национальностей и полными людьми. По его словам, зрители получили фильм с нотками расизма, шовинизма и ненависти, вместо доброй, смешной, летней картины, как ее пиарили.

Блогер назвал эти три фильма «трилогией бреда», еще раз подчеркнув, что в России большой бюджет кинопроекта нередко говорит о низком качестве результата.

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BadComedian в пух и прах раскритиковал три российских фильма
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