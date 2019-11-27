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Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов

В рейтинге фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» обогнал «Джокера» и «Однажды в... Голливуде».

Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
«Ирландец». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году. По данным экспертов портала, ближе всего к заветной статуэтке картина «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе. Эта криминальная драма выходит на сервисе Netflix 27 ноября. Нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом — только на втором месте. На третьем — «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон.

А вот «Джокер» с Хоакином Фениксом всего лишь на десятом месте, а ведь он номинирован сразу на несколько статуэток. Кстати, по прогнозам того же сайта, исполнитель роли криминального клоуна сейчас на первом месте в рейтинге претендентов на «Лучшую мужскую роль». За ним идут Адам Драйвер и Роберт Де Ниро.

На «Лучшую женскую роль» больше всех шансов у Рене Зеллвегер, сыгравшей в биографическом фильме «Джуди». Ей «в спину дышат» Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

На «Лучшего режиссера» претендует Мартин Скорсезе, картина которого лидирует в топе лучших фильмов. За ним идут Квентин Тарантино и кореец Пон Чжун Хо, который снял драму «Паразиты».

Напомним, что Американская киноакадемия объявит номинантов на «Оскар» 13 января, а сама церемония награждения пройдет 9 февраля.

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«Джокер»«Ирландец»«Однажды в... Голливуде»Премия "Оскар"Претенденты на "Оскар"Роберт Де НироХоакин Феникс
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Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
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