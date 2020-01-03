Тюрьма – настоящая, а цемент – из манной каши: закулисные истории «Джентльменов удачи»  

Приближается очередной Новый год, и, по уже сложившейся традиции, многие каналы покажут любимую всеми комедию – «Джентльмены удачи».

Впервые этот фильм вышел на экраны в 1971 году. И с тех пор, кажется, ни один Новый год не обошелся без «Джентльменов». Давайте вспомним некоторые интересные моменты о съемках.

Фильм сняли за 3 месяца

С работой киношники справились в рекордные для того времени сроки – с февраля по апрель. При этом для съемок тюремных сцен и побега пришлось ехать в Самарканд, дачу, на которой жили жулики, снимали в Серебряном Бору, а все остальные сцены – в Москве.

Режиссер-уголовник

Многие до сих пор уверены, что «Джентльменов удачи» снял Георгий Данелия. Между тем, режиссер фильма – Александр Серый, Данелия в соавторстве с Викторией Токаревой написал сценарий. Серый отсидел в тюрьме за то, что сильно избил парня, пристававшего к его девушке.

Выйдя на свободу, он не мог найти работу. Тогда ему помог Данелия (он учился вместе с Серым на Высших режиссерских курсах) – предложил товарищу вместе снять фильм. И у них получилось!

Василием Алибабаевичем мог стать Мкртчян

Роль Василия Алибабаевича изначально писалась под Фрунзика Мкртчяна. И любимый многими актер очень хотел сниматься. Но не смог приехать – Армянская ССР отмечала 50-летие образования, и Фрунзик должен был участвовать в праздничных торжествах.

А Раднэр Муратов должен был играть начальника тюрьмы. Когда стало ясно, что Фрунзика не будет, Раднэр сам предложил сыграть Алибабаевича.

Леонов конспектировал слова заключенных

Чтобы вжиться в образ, Евгений Леонов приходил в Бутырскую тюрьму и проводил много времени, подглядывая за сидельцами в глазок камеры. При этом он старательно записывал, о чем заключенные разговаривают и какие слова используют.

В тюрьму – под конвоем

Съемки вели в настоящей тюрьме строгого режима. Поскольку ситуация была действительно серьезная – в камерах сидели настоящие опасные рецидивисты – женщинам из съемочной группы запретили там появляться. Мужчин – актеров, операторов и остальных – постоянно сопровождал усиленный конвой.

Вместо цемента – манная каша

Только представьте себе, сколько понадобилось сварить манной каши, чтобы наполнить ею цистерну! А ведь именно манная каша, смешанная с бражкой, исполняла роль цемента, в котором сидели беглецы. По крайней мере, об этом рассказывали участники съемок в интервью.

Этот состав посоветовали киношникам химики, — по их словам, смесь должна была получиться похожей на цемент и при этом безвредной для артистов.

А вот вещи пришлось заливать настоящим цементом. «Какой хороший цемент, не отмывается совсем…».

Зарядка на снегу

Снимать сцену зарядки на даче договорились в одежде – стоял сильный мороз. Но Раднэр Муратов об этом не знал – он опоздал и появился в кадре в одном белье. Тогда и остальным актерам пришлось раздеться, чтобы ему соответствовать.

Решив отомстить Раднэру, подкравшийся Савелий Крамаров начал растирать его снегом, тот от неожиданности закричал. А Георгий Вицин удачно подыграл, шлепнув пригоршню снега на спину Крамарова. Эта потрясающая актерская импровизация и вошла в фильм.

Шампунь для Крамарова

Савелию Крамарову пришлось не раз соприкасаться с этой пенистой жидкостью во время съемок. Сначала вспененным шампунем заменили «плевок» верблюда в лицо артиста. А затем, уже на даче, ему пришлось набирать в рот настоящий шампунь, — просто не смогли придумать, чем его можно заменить.

Почему таксист не смотрел на Крамарова

Все, кто смотрел фильм, заметили: когда герои катаются на такси по Москве и не могут найти нужный адрес, Олег Видов, исполняющий роль таксиста-милиционера, старательно смотрит только вперед, не поворачивая головы в сторону Крамарова. И при этом разговаривает чуть ли не сквозь зубы.

На самом деле сцену пришлось снимать долго – Видов не мог сдержать хохота, когда Крамаров отпускал свои реплики. Фраза «Карту купи, лапоть! О, нашел, нашел, вон мужик в пиджаке, а вон дерево!» доводила актера буквально до истерики.

А какая сцена из фильма больше всего нравится вам?