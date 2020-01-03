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Тюрьма – настоящая, а цемент – из манной каши: закулисные истории «Джентльменов удачи»  

Приближается очередной Новый год, и, по уже сложившейся традиции, многие каналы покажут любимую всеми комедию – «Джентльмены удачи».

Тюрьма – настоящая, а цемент – из манной каши: закулисные истории «Джентльменов удачи»  
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Впервые этот фильм вышел на экраны в 1971 году. И с тех пор, кажется, ни один Новый год не обошелся без «Джентльменов». Давайте вспомним некоторые интересные моменты о съемках.

Фильм сняли за 3 месяца 

С работой киношники справились в рекордные для того времени сроки – с февраля по апрель. При этом для съемок тюремных сцен и побега пришлось ехать в Самарканд, дачу, на которой жили жулики, снимали в Серебряном Бору, а все остальные сцены – в Москве.

Режиссер-уголовник

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Многие до сих пор уверены, что «Джентльменов удачи» снял Георгий Данелия. Между тем, режиссер фильма – Александр Серый, Данелия в соавторстве с Викторией Токаревой написал сценарий. Серый отсидел в тюрьме за то, что сильно избил парня, пристававшего к его девушке.

Выйдя на свободу, он не мог найти работу. Тогда ему помог Данелия (он учился вместе с Серым на Высших режиссерских курсах) – предложил товарищу вместе снять фильм. И у них получилось!

Василием Алибабаевичем мог стать Мкртчян

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Фрунзик Мкртчян. Кадр из фильма «Мимино», 1977 г.
Фрунзик Мкртчян. Кадр из фильма «Мимино», 1977 г.

Роль Василия Алибабаевича изначально писалась под Фрунзика Мкртчяна. И любимый многими актер очень хотел сниматься. Но не смог приехать – Армянская ССР отмечала 50-летие образования, и Фрунзик должен был участвовать в праздничных торжествах.

А Раднэр Муратов должен был играть начальника тюрьмы. Когда стало ясно, что Фрунзика не будет, Раднэр сам предложил сыграть Алибабаевича.

Леонов конспектировал слова заключенных

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Чтобы вжиться в образ, Евгений Леонов приходил в Бутырскую тюрьму и проводил много времени, подглядывая за сидельцами в глазок камеры. При этом он старательно записывал, о чем заключенные разговаривают и какие слова используют.

В тюрьму – под конвоем 

Съемки вели в настоящей тюрьме строгого режима. Поскольку ситуация была действительно серьезная – в камерах сидели настоящие опасные рецидивисты – женщинам из съемочной группы запретили там появляться. Мужчин – актеров, операторов и остальных – постоянно сопровождал усиленный конвой.

Вместо цемента – манная каша

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Только представьте себе, сколько понадобилось сварить манной каши, чтобы наполнить ею цистерну! А ведь именно манная каша, смешанная с бражкой, исполняла роль цемента, в котором сидели беглецы. По крайней мере, об этом рассказывали участники съемок в интервью.

Этот состав посоветовали киношникам химики, — по их словам, смесь должна была получиться похожей на цемент и при этом безвредной для артистов.

А вот вещи пришлось заливать настоящим цементом. «Какой хороший цемент, не отмывается совсем…».

Зарядка на снегу 

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Снимать сцену зарядки на даче договорились в одежде – стоял сильный мороз. Но Раднэр Муратов об этом не знал – он опоздал и появился в кадре в одном белье. Тогда и остальным актерам пришлось раздеться, чтобы ему соответствовать.

Решив отомстить Раднэру, подкравшийся Савелий Крамаров начал растирать его снегом, тот от неожиданности закричал. А Георгий Вицин удачно подыграл, шлепнув пригоршню снега на спину Крамарова. Эта потрясающая актерская импровизация и вошла в фильм.

Шампунь для Крамарова 

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Савелию Крамарову пришлось не раз соприкасаться с этой пенистой жидкостью во время съемок. Сначала вспененным шампунем заменили «плевок» верблюда в лицо артиста. А затем, уже на даче, ему пришлось набирать в рот настоящий шампунь, — просто не смогли придумать, чем его можно заменить.

Почему таксист не смотрел на Крамарова 

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.
Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Все, кто смотрел фильм, заметили: когда герои катаются на такси по Москве и не могут найти нужный адрес, Олег Видов, исполняющий роль таксиста-милиционера, старательно смотрит только вперед, не поворачивая головы в сторону Крамарова. И при этом разговаривает чуть ли не сквозь зубы.

На самом деле сцену пришлось снимать долго – Видов не мог сдержать хохота, когда Крамаров отпускал свои реплики. Фраза «Карту купи, лапоть! О, нашел, нашел, вон мужик в пиджаке, а вон дерево!» доводила актера буквально до истерики.

А какая сцена из фильма больше всего нравится вам?

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Тюрьма – настоящая, а цемент – из манной каши: закулисные истории «Джентльменов удачи»  
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