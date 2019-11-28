«Отпааааад. Мальчик Вова. 43 года»: что говорят первые зрители «Холодного сердца-2»

В России мультфильм выходит на экраны кинотеатров в четверг, 28 ноября. Но скандалы уже опережают премьеру.

Мировая премьера мультфильма «Холодное сердце-2» началась со скандала. В Великобритании во время премьерного показа в кинотеатре города Бирмингем среди подростков произошла жестокая драка с применением холодного оружия.

Произошедшее никак не объясняется. Известно только, что несколько девочек напали на одну, в драку ввязались окружающие и дальше события развивались по нарастающей. Утихомиривать буянов пришлось нескольким десяткам полицейских.

Еще 6 лет назад мультфильм «Холодное сердце» стал хитом всех времен и народов. Он собрал в прокате космическую сумму: 1,275 миллиарда долларов. Вдумайтесь: не миллиона, миллиарда! А сейчас, с выходом продолжения, все больше недовольных. Но ведь это не повод размахивать мачете!

После просмотра трейлера к будущему фильму зрители были в восхищении

Так чего же ждут от мультфильма зрители?

АЛАЯ ПРИНЦЕССА ПОГИБЕЛИ: «Хоспади. Просто нет слов, одни эмоции. Такое напряжение, которого не было при просмотре «Мстителей». Графика, озвучка, наряды, а про магию Эльзы я вообще молчу. Это великолепно. Будет стопроцентным шедевром. С нетерпением жду».

Alen Wond: «Это шикарно! От трейлера идут мурашки по телу! Надеюсь, что 2 часть не подведёт и будет такая же крутая как и первая часть, а то и лучше! Жду мульт с нетерпением!»

Леся Vo: «Моя 5-летняя дочь почти на память помнит все диалоги первой части. Как теперь дождаться вторую…»

В соседних странах вовсю смотрят «Холодное сердце-2»

И вот, наконец, дождались. Премьера в России состоится только в четверг, 28 ноября, но зрители других стран уже имеют возможность посмотреть этот долгожданный мультфильм. Только вот отзывы теперь на него не всегда такие, которые ожидались…

BigBanBlue: «Мы ждали всей семьей, что будет много приключений как в первой части. Но нам показали только как нужно красиво бегать, петь и танцевать»

PNstorm: «В 2013 году моя малышка танцевала, когда смотрела мультфильм. Но она выросла, а сиквел остался в прошлом времени. Нет ничего нового и это теперь не интересно. Мы с ней разочарованы, хоть графика и осталась хорошей»

Ольга: «Так ждали этот мульт, посмотрели – сплошное разочарование. Сюжет нудный и неинтересный, слишком много песен ни о чем. Первая часть значительно лучше».

Денис Черенков: «Красиво. Очень нудно, истерично, местами депрессивно. В общем, все для развития адекватного восприятия мира у детей… И песни! Песни! МНОГО нудных песен…»

Роман DJ: «Вот это прикол, одни песни. Мультик неплохой, но я с сыновьями ходил. Вот это попандос…»

Справедливости ради стоит сказать, что восхищенных отзывов в разы больше. Хвалят графику, хвалят музыку, отмечают живость персонажей и остроту сюжета. Особенно мультфильм придется по душе тем, кто любит мюзиклы.

YarynaKhemii: «Смотрится «Холодное сердце 2» как очень гармоничное продолжение, которое дополняет и расширяет знакомую нам историю. В мультфильме почти нет новых персонажей, которые бы весомо влияли на сюжет, а главная интрига состоит в разоблачении давних секретов семьи Анны и Эльзы. Мне понравился».

Storm:«Холодное сердце 2» — это нереально красивый, современный и добрый мультфильм, который достойно продолжает историю о сестринской любви. В нем нет места слабым принцессам, что послушно спят или прозябают в ожидании помощи».

Владимир Васильевич: «Вышли с «Холодного сердца-2». Отпааааад. Мальчик Вова. 43 года»

Тем не менее, в прокате мультфильм бьет все мыслимые рекорды

«Холодное сердце-2» стал признанным лидером проката. За уик-энд он собрал 127 миллионов долларов только в Северной Америке. За ее пределами зрители уже принесли в кинотеатры 350,2 миллиона.

Это наивысшие показатели для картин, вышедших в прокат не в летний сезон. А ведь именно летом кинотеатры наполнены лучше, чем в любое другое время года.

Для сравнения: первый фильм о приключениях Эльзы принес за то же время всего 93 миллиона за пять праздничных дней и еще 63 за последовавший за ними уик-энд.

Большинству «Холодное сердце-2» понравилось

А вы уже определились в каком кинотеатре будете смотреть продолжение этой волшебной истории?