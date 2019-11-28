«Это лучший вратарь мира, а не мешок с картошкой»: как снимали фильм о Яшине

Вслед за картиной «Движение вверх» о баскетболистах, мы увидим 28 ноября фильм о футболе. Точнее, о легендарном вратаре сборной СССР Льве Яшине. Корреспондент Teleprogramma.pro разбиралась, почему спортивное кино пользуется таким спросом.

Он выходил на поле неизменно в черном свитере с буквой «Д», был единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Считался лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века. А имя Льва Яшина знакомо даже тем, к футболу отношение имеет весьма посредственное!

Фильм о вратаре снят в форме классического фильма-биографии — от детства до прощального матча. А потому и играют спортсмена несколько актеров. Самый же продолжительный период жизни — в исполнении театрального и малоизвестного широкому кругу — Александра Фокина, покорившего продюсеров спортивной формой.

«Это же лучший вратарь мира, а не мешок с картошкой», — объясняют продюсеры выбор Фокина на роль и рассказывают, что лично консультировались с вдовой голкипера Валентиной Тимофеевной Яшиной.

«Фантазировал в быту, а в спорте копировал четко»

Фокин же, неплохо играющий в футбол, не позволял себе вольностей и старался максимально копировать каждый шаг и жест звезды футбола. Посмотрел огромное количество записей его игры, газетных репортажей…

— Быть убедительным на футбольном поле — главная задача, которую я для себя поставил, а если и «включал актера» и собственную фантазию, то это в бытовых сценах, — признался он. — Я пытался представить, что человек с таким багажом, как у него мог думать, что мог хотеть… Это непростой, но очень интересный процесс.

А вот потренировать Александра взялся внук Льва Яшина, профессиональный голкипер Василий Фролов. Любопытно, что он не только весь съемочный процесс провел в роли тренера, но и снялся в особо динамичных эпизодах как дублер.

Жена — танк и тягач!

В пару с Фокиным встала актриса Юлия Хлынина. Ей досталась роль супруги легенды и это при том, что о личной жизни голкипера ничего не сказано.

Создатели составили ее психологический портрет по Валентине Яшиной — женщине хрупкой, но с волевым и необъятно сильным характером. Да, и внешне опирались на фотографии тех лет…

— Она не ловила с ним мячи, но выступала тягачом. Выслушивала, поддерживала и, конечно, направляла, — говорит звезда экрана. — Валентина Тимофеевна — женщина серьезная и крепкая. По другому такую нагрузку не выдержать.

А вот роль главного отрицательного героя досталось актеру Яну Цапнику. Он написал ту самую разгромную статью о Яшине, поделившую жизнь футболиста на «до» и «после»…

Эпоха — отдельный «герой»

Отдельным героем в ленте выступила и… эпоха! На стилизацию картины ушло так много сил и времени, что время 50-60-е годов СССР можно назвать едва ли не отдельным действующим лицом.

— Лев Иванович Яшин — футбольная легенда нашей страны, это просто глыба. Мечтали узнать побольше об этом человеке, — заметил режиссер Василий Чигинский.

Фильм получился настолько эмоциональным и правдоподобным, что на его премьеру пришли едва ли не все футболисты России.

— Нам донесли, что эта та самая картина, которую надо увидеть, — объяснили футболисты «Динамо» на премьере.

В широкий прокат лента выходит 28 ноября.