КИНО

Фильм «Дау» не могут выпустить в российский прокат из-за наличия порнографии

Режиссер работал над это картиной долгие годы, но пока она не может быть полностью показана в нашей стране.

Фильм «Дау» не могут выпустить в российский прокат из-за наличия порнографии
Министерство культуры РФ не может выдать прокатное удостоверение фильму про Ландау. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Художественный фильм режиссера Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау не получил прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Об официальном отказе ведомство проинформировало граждан на своем сайте.

Чиновники объяснили это тем, что в картине присутствуют материалы, пропагандирующие порнографию.

Ситуация следующая. Кинопроект под общим «Дау» состоит из десяти эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение без проблем, а остальные — «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» — не прошли по правилам, которыми в минкульте руководствуются при допуске фильмов в прокат. В ведомстве признают, что это достаточно редкий случай, хотя остается непонятным, почему картине нельзя просто присвоить категорию 18+.

Известно, что режиссер работал над этим проектом с 2006 года. За эти 13 лет по мемуарам жены физика были отсняты сотни часов киноматериала. Фильм был представлен в Европе, а в России пока не может быть показан.

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Фильм «Дау» не могут выпустить в российский прокат из-за наличия порнографии
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