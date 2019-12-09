Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть. В преддверии широкого проката журналисты Teleprogramma.pro узнали у режиссера Ильи Куликова, как снимали нашумевшую картину.

«На написание сценария ушло 2-3 месяца, — говорит Илья Куликов. — В фильме много недетских шуток, но в них нет ничего подцензурного.

Мы подали заявку на рейтинг 12+, потому что у нас куча фанатов среди молодежи и подростков, и они очень расстраивались, когда их не пускали на фильм в прошлом году, жаловались, что не смогли посмотреть на любимых героев в кино».

Новогодний фильм снимали летом

Снимали «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел 2», в котором падает снег и кружит метель, на самом деле летом, и с этим у съемочной группы было связано немало трудностей.

«Запомнилось, как мы снимали сцену у магазина – это было в августе, много сил бросили на то, чтобы создать зиму. Случайные люди, которые выходили из этого магазина, пугались, что наступила зима – они ведь не видели камер.

Заснеженный лес в фильме – тоже сложная компиляция. Мы застилали землю специальным покрытием, похожим на снег, чтобы художникам было, на что опираться в компьютерной графике. Включали искусственный снег, чтобы он падал на одежду и был виден. И при этом еще рисовали снег, чтобы создать метель», — рассказывает режиссер.

Как Яковлева били электрошокером

А еще в новом фильме зрителей ждет масса трюков, ловушек и маневров, которые делают фильм изобретательным и похожим на знаменитый «Один дома». Снимать такие сцены, по словам режиссера, тоже было непросто.

«Одной из самых сложных сцен технически был удар Яковлева электрошокером. Мы установили специальный «рельсотрон» — на рельсы крепилось кресло, которое по команде выстреливало и отъезжало. Так и снимали.

А больше всего трудностей было с трюковыми сценами, когда елки летали по дому, герои падали с лестниц и т. д. Мы даже использовали настоящие пневматические пушки. Трюки всегда сложно ставить, это сопряжено с большой опасностью. Поэтому в нашем случае это были не актерские, а каскадерские трюки».

Бурунов споет «Гранитный камушек»

Сейчас будет небольшой спойлер: вы наверняка помните, с какой скоростью по интернету разошелся ролик с поющим Яковлевым в исполнении Сергея Бурунова – актер пел под нетленный хит «Музыка нас связала» и запустил в соцсетях целый «буруноке-челлендж», вдохновив людей петь так, как просит душа. Во второй части фильма Яковлев вновь возьмется за микрофон – он будет петь хит «Гранитный камушек» группы «Божья коровка»:

«Я на 100% уверен, что «Гранитный камушек» тоже разлетится. Это хит девяностых, а Яковлев всегда слушает музыку девяностых, и эта песня очень подходит по сюжету и по смыслу в эту историю», — пояснил Куликов.

О чем фильм

По сюжету, барвихинское отделение полиции собирается встретить Новый год полным составом в загородном коттедже. Накануне праздника высшее начальство приказывает Яковлеву не покидать отделение: в городе орудует банда опасных преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие. Яковлев не намерен откладывать свои планы – тем более, что он вписался в «оперское пари», проигрыш в котором будет означать полный позор. Но и у бандитов тоже свои планы на праздник.

Сумеет ли компания самых веселых полицейских поймать преступников и спасти свой Новый год?

Предыдущий полнометражный фильм о полицейских с Рублевки стал самой кассовой комедией за всю историю российского кино — в кинотеатрах России ленту посмотрели почти 7 миллионов зрителей. Поэтому у режиссера, сценариста Ильи Куликова и продюсеров Валерия Федоровича, а также Евгения Никишова не было сомнений насчет продолжения истории.

«Мы надеемся, что просмотр «Полицейского с Рублевки» под Новый год может стать доброй традицией у россиян. Возможно, у нас будет еще один полнометражный фильм, и если он все-таки будет, то ждите очень необычную историю».

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» — с 12 декабря во всех кинотеатрах России!