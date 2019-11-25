Режиссер фильма «Ржев»: «Мы честно отработали 46 смен в окопах при 25-градусном морозе»

Фильм «Ржев» выходит на экраны 5 декабря. Мы узнали, что происходило за кулисами картины. Осторожно, спойлеры!

Прежде чем начать рассказывать о фильме — вспомним немного историю: с 22 июня немецкие солдаты бодро маршировали по Украине, Молдавии и Белоруссии, продвигаясь в сторону Москвы. Казалось, ничто не может их остановить. Но неожиданно на подступах к столице немцы встретили ожесточенное сопротивление.

Немецкие части намертво завязли под Москвой. Никакое подкрепление, никакие артналеты или усиление немецких частей тяжелой техникой не могло сдвинуть упертых русских с места.

Так хорошо начавшаяся операция «Барбаросса» по стремительному захвату СССР провалилась. К концу ноября стало ясно, что немецкая армия не готова к победоносному завершению войны. Пришлось перековывать производство под задачи зимнего обеспечения войск.

5 декабря стало днем, когда начался наиважнейший в ходе войны этап: контрнаступление. До этого дня советские войска только лишь отступали, «драпали», как презрительно и горько говорили в народе. Сражение развернулось по всему фронту. На западе вдоль рокадной железной дороге, на севере вдоль Волги, на юге от Ряжска до Дятьково.

Город Ржев оказался на стыке двух линий контрнаступления. Несогласованность действий и фронтовая неразбериха добавили немало лишней пролитой крови наших бойцов. Но в результате проведенных боевых операций по всей линии фронта удалось отбросить фашистов на 150-300 километров от Москвы.

Именно об этом легендарном сражении повествует новый фильм Игоря Копылова. Его же перу принадлежит и сценарий.

«Эта картина снята по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», — рассказывает режиссер фильма «Ржев» Игорь Копылов , — «Там есть отличия от повести. Если учитывать то, что Кондратьев был участником ржевских событий, то можно считать, что это произведение несет документальный базис.

Но если учитывать, что это все же художественное произведение, то мы уже не можем говорить, что оно документально.

Во-вторых, мы тоже внесли часть своего художественного осмысления. Поэтому этот фильм основан на реальных событиях, но несет в себе художественное видение его создателей. У нас не было задачи охватить все события, происходившие в тот период времени по всему фронту. Это история об одном дне глобальных событий, происходивших подо Ржевом. Это микрон от огромной битвы.

— Почему вы решили снимать фильм именно об этой битве? Вас тронула повесть или вы просто хотели обратиться к теме одного из самых значимых сражений Великой Отечественной войны?

— Здесь была ситуация, в которой материал нашел меня, а не наоборот. Я долго не соглашался снимать, пока не нашел свой личный ракурс повествования.

— Вы просто не знали, с какой стороны подойти к военной теме?

— В моей биографии уже была история про войну. Я писал пьесу, ставил ее в театре, так что тема для меня не была неизвестной. Просто о Ржеве, где мы несли колоссальные потери и учились воевать, учились бороть свой страх, не так уж много рассказано.

Человек склонен помнить свои промахи. Но так же склонен не педалировать их. Пришло время вспоминать эти события подо Ржевом – их до перестройки вообще не хотелось их вспоминать. Потому что это была история наших сложных дней на войне, когда не все у нас получалось.

— Где снимался фильм?

— Мы поехали подо Ржев, туда, где все это происходило. Именно в те, описанные в книге места. Но снимать там мы бы не смогли – не было ни технических возможностей, ни инфраструктуры. Мы узнали, как все это выглядело, но снимали на Ржевском полигоне под Питером.

— Сколько времени вы потратили на съемки фильма?

— С написания сценария и до окончания монтажа прошел год с небольшим. Мы честно отработали 46 смен в окопах после полугода подготовки и месяца репетиций, мерзли при 25-градусном морозе.

Потом около полугода монтажа – в общем, обычные сроки для съемок фильма. Компьютерной графики, кстати, у нас очень немного – в этом плане у нас очень чистый, честный фильм.

— Как проходил кастинг?

— У нас с продюсерами уже давние отношения и уже давно нет противоречий между тем, кого хотят снимать они и теми, кого хочу снимать я. Так что был обычный кастинг. Не все еще и хотели сниматься. Не каждый захочет провести два месяца в зимних окопах!

— Тяжело ли психологически снимать такое кино?

— Наверное, тяжело не снимать. Бояться ответственности. Потому что понимаешь: в большей степени тем, что у тебя есть ты обязан им. А то, чего у тебя нет – это ты такой. Они-то все сделали, чтобы все было…

Поэтому сделать фильм, с которым бы перед ними не было бы стыдно. Вот ответственность. Она незримая, конечно, но… Перед этими незримыми лицами… Может быть это звучит пафосно, но это именно то, что увеличивает ответственность.

О чем фильм «Ржев»: осторожно, спойлеры!



У села Овсянниково пытается удержать рубеж горстка советских бойцов: всего треть роты выживших во время Ржевской битвы. Солдатам обещано подкрепление, но вскоре поступает приказ держать деревню любой ценой.

Все понимают, что подкрепления можно не ждать и что, скорее всего, никому не удастся остаться в живых. Об отступлении даже не идет речь.

Беда не приходит одна. На фоне всей безысходности положения в Овсянниково появляется молодой и рьяный особист, который во что бы то ни стало, хочет поймать предателей якобы обосновавшихся в расположении роты.

Солдаты, только что бившиеся плечом к плечу против общего врага, относятся с презрением к проискам младшего лейтенанта. Но тех событий, которые начинают разворачиваться с его прибытием, не ожидал никто.

Конечно, эта картина – только крошечный эпизод в огромной битве. Но из таких эпизодов и сложилась Великая Победа. А зарождалась она там, под Москвой, 5 декабря 1941 года.

А вы готовы посмотреть как все происходило на самом деле? Фильм еще не вышел на экраны, а его уже называют самым честным фильмом о войне.