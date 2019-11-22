«Наверное, я на верном пути»: Чиповская исполнила песни в фильме «Конец сезона»

Уже 5 декабря в прокат выходит новая картина «Конец сезона» от режиссера Константина Худякова. Вольная интерпретация чеховского произведения «Три сестры» покажет зрителям знакомую со школьной скамьи классику с неожиданного ракурса. По сюжету сестры живут в маленьком городке и мечтают, как это принято в современной России, переехать в Москву. Сестры получились каждая со своей историей и характером — у старшей кризис в семье, средняя страдает по давно ушедшему и младшая, мечтающая о любви. В роли сестер выступили актрисы Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Юлия Пересильд.

Анне Чиповской довелось не только сыграть в фильме одну из главных ролей, и вживую спеть несколько песен, но повезло и с партнером по съемкам, ведь в роли ее возлюбленного выступил Дмитрий Ендальцев, с которым она встречается и в реальной жизни. Так что нового скандала, как с фильмом «Текст», можно не ждать.

Как рассказывает Анна в интервью Teleprogramma.pro, она, как и ее героиня, очень любит петь и это часто становится проблемой для соседей девушки. А еще она предпочитает не плыть по течению, а бороться за то, что принадлежит ей по праву.