«Просто в нас поверил»: Абрамович дал деньги на фильм с Чиповской и Пересильд

Для картины «Конец сезона» режиссер вдохновился чеховскими «Тремя сестрами», а Чиповская показала свой «омерзительный характер». Ну, а что из этого получилось мы увидим в кино 5 декабря.

Юлия Снигирь и Анна Чиповская уже играли однажды сестер на экране… А вот Юлию Пересильд режиссер Константин Худяков утвердил в роли в последний момент, хотя и знал, что пригласит ее с первой минуты.

«Плох тот режиссер, кто пробует на роль разных артистов. А картинка в голове на что?», — посмеялся он.

По сюжету картины все три сестры живут в маленьком прибалтийском городке и мечтают переехать в Москву. Старшая переживая кризис семейной жизни, средняя живет прошлым и наконец, младшая крутит романы и мечтает встретить настоящую любовь.

Ее как раз и сыграла Аня. Актриса «подарила» героини не только свой голос (во всех сценах, а их немало, Чиповская поет сама — прим. ред.)… Но и снялась в картине с бойфрендом Дмитрием Ендальцевым, сыгравшим также ее возлюбленного.

«Что у героини от меня? Я люблю петь и это, признаться, беда для моих соседей, — посмеялась она. — А еще я не терплю и не плыву по жизни. Если какая-то ситуация доходит до пика, то я «рублю с плеча» и также, как и она, резко все обрываю».

Чиповская добавила, что точно также ценит по жизни легкость и смех, разве что только «характер у нее куда более омерзительный».

Правда, Аня кажется чересчур резко себя забраковала. Ендальцев на этой фразе громко рассмеялся.

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Актриса Юлия Пересильд же, напротив, посмеялась, что не видит в героине «Конца сезона» ни одной черты из собственного характера…

«Надеюсь, минимум лет до 75 продолжать хотеть жить. Учиться и развиваться», — бросила она, добавив, что тем любопытнее было сниматься.

Юлия Снигирь на встречу с журналистами в день показа не пришла. Так что за нее пришлось отвечать Чиповской, с которой они вместе снимались в «Хождениях по мукам».

«Когда меня зовет сниматься такой человек, как Константин Худяков, то я сразу думаю, что значит что-то делаю в жизни правильно, наверное, я на верном пути, — поведала Аня. — Поэтому и я, и Юля не проходили пробы, нас пригласил Константин Павлович и я этому несказанно рада».

Съемки картины проходили в России. Прибалтика снималась в живописнейшей деревушке между Выборгом и Санкт-Петербургом. А вот значительную сумму пожертвовал Роман Абрамович.

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«На деньги министерства культуры мы бы никогда не сняли фильм с таким звездным актерским составом, — заметила продюссер Екатерина Маскина. — Роман Аркадьевич поверил в наш проект, вложился и благодаря этому мы смогли сделать все на высшем уровне. У нас была прекрасная компьютерная графика, красивые декорации».

Напомним, владелец «Челси» заинтересовался российским кинематографом в начале года, создав фонд «Кинопрайм». Первой картиной, получившей поддержку стала «Фея» Анны Меликян.

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