КИНО

«Просто в нас поверил»: Абрамович дал деньги на фильм с Чиповской и Пересильд

Для картины «Конец сезона» режиссер вдохновился чеховскими «Тремя сестрами», а Чиповская показала свой «омерзительный характер». Ну, а что из этого получилось мы увидим в кино 5 декабря.

«Просто в нас поверил»: Абрамович дал деньги на фильм с Чиповской и Пересильд
Чиповская и Ендальцев. Фото: кадр из фильма «Конец сезона»

Юлия Снигирь и Анна Чиповская уже играли однажды сестер на экране… А вот Юлию Пересильд режиссер Константин Худяков утвердил в роли в последний момент, хотя и знал, что пригласит ее с первой минуты.

«Плох тот режиссер, кто пробует на роль разных артистов. А картинка в голове на что?», — посмеялся он.

По сюжету картины все три сестры живут в маленьком прибалтийском городке и мечтают переехать в Москву. Старшая переживая кризис семейной жизни, средняя живет прошлым и наконец, младшая крутит романы и мечтает встретить настоящую любовь.

Ее как раз и сыграла Аня. Актриса «подарила» героини не только свой голос (во всех сценах, а их немало, Чиповская поет сама — прим. ред.)… Но и снялась в картине с бойфрендом Дмитрием Ендальцевым, сыгравшим также ее возлюбленного.

«Что у героини от меня? Я люблю петь и это, признаться, беда для моих соседей, — посмеялась она. — А еще я не терплю и не плыву по жизни. Если какая-то ситуация доходит до пика, то я «рублю с плеча» и также, как и она, резко все обрываю».

Чиповская добавила, что точно также ценит по жизни легкость и смех, разве что только «характер у нее куда более омерзительный».

кадр из фильма «Конец сезона»
кадр из фильма «Конец сезона»

Правда, Аня кажется чересчур резко себя забраковала. Ендальцев на этой фразе громко рассмеялся.

Актриса Юлия Пересильд же, напротив, посмеялась, что не видит в героине «Конца сезона» ни одной черты из собственного характера…

«Надеюсь, минимум лет до 75 продолжать хотеть жить. Учиться и развиваться», — бросила она, добавив, что тем любопытнее было сниматься.

Юлия Снигирь на встречу с журналистами в день показа не пришла. Так что за нее пришлось отвечать Чиповской, с которой они вместе снимались в «Хождениях по мукам».

кадр из фильма «Конец сезона»
кадр из фильма «Конец сезона»

«Когда меня зовет сниматься такой человек, как Константин Худяков, то я сразу думаю, что значит что-то делаю в жизни правильно, наверное, я на верном пути, — поведала Аня. — Поэтому и я, и Юля не проходили пробы, нас пригласил Константин Павлович и я этому несказанно рада».

Съемки картины проходили в России. Прибалтика снималась в живописнейшей деревушке между Выборгом и Санкт-Петербургом. А вот значительную сумму пожертвовал Роман Абрамович.

«На деньги министерства культуры мы бы никогда не сняли фильм с таким звездным актерским составом, — заметила продюссер Екатерина Маскина. — Роман Аркадьевич поверил в наш проект, вложился и благодаря этому мы смогли сделать все на высшем уровне. У нас была прекрасная компьютерная графика, красивые декорации».

Напомним, владелец «Челси» заинтересовался российским кинематографом в начале года, создав фонд «Кинопрайм». Первой картиной, получившей поддержку стала «Фея» Анны Меликян.

А вы будете смотреть фильм?

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Тэги:

«Конец сезона»Анна ЧиповскаяКонстантин ХудяковЮлия Пересильд
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«Просто в нас поверил»: Абрамович дал деньги на фильм с Чиповской и Пересильд
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