КИНО

Сухоруков сыграет главную роль в фильме про Чикатило

На съемки фильма об одном из самых знаменитых серийных убийц создатели планируют потратить 100 миллионов рублей.

Сухоруков сыграет главную роль в фильме про Чикатило
Актер Виктор Сухоруков. Фото: ЭГ/БЕЗБОРОДОВА КРИСТИНА

В России планируют снять фильм, посвященный садисту Андрею Чикатило. Свои услуги предложила компания с очень символичным названием «Хайп». Ожидается, что жанром для ленты изберут детектив – создатели намерены взять маньяка в качестве реально существующего персонажа, а вслед за этим воссоздать вокруг него историю, которой не было на самом деле.

Газета.Ru отмечает, что на реализацию проекта создатели заложили около 100 миллионов рублей. Однако они рассчитывают, что часть этой суммы покроет Фонд кино. В главной роли режиссеры и сценаристы хотели бы увидеть прославленного Виктора Сухорукова – он может сыграть самого Чикатило. Также ожидается в кадре и Александр Паль – ему будет отведена роль следователя.

Планируется, что несмотря на вымышленный сюжет, в основе будут лежать вполне реальные факты и документы. Режиссер проекта Ладо Кватания отметил, что группа изучит необходимые материалы для того, чтобы наиболее полно погрузиться в атмосферу съемок.

Напомним, Андрей Чикатило является одним из самых известных убийц и насильников в России. Преступления он совершал в течение 11 лет. Долгое время после ареста следственные органы не могли вывести нарушителя на чистую воду, но позже успеха достиг психиатр Александр Бухановский.

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Виктор СухоруковманьякНовости googleфильмЧикатило
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Сухоруков сыграет главную роль в фильме про Чикатило
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