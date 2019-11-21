«Это прорыв в качестве графики и съемки»: первые отзывы о фильме «Аванпост»

В последние годы в киноиндустрии сложилась приятная практика: фильм на премьерном показе представляют его создатели. Первые зрители могут вживую пообщаться со своими кумирами и узнать из первых уст какими потом и кровью даются красивые картинки на экране

Вот и 14 ноября в кинотеатре «Октябрь» перед ценителями кино держали ответ продюсеры, режиссер и актеры фильма «Аванпост», обещающего стать наиболее ярким образцом российского кино.

Тема апокалипсиса – беспроигрышная тема

Но она же – одна из самых сложных задач, особенно, если речь идет о высокотехнологичном противостоянии, а не о прогулках по девственным лесам с мачете против одиночных негаджетированных зомби.

Да и кто теперь боится зомби? Другое дело – неизвестная угроза. Видимо, сценарист Илья Куликов прекрасно знает, что страшнее всего неопознанный враг.

Вспомнить хотя бы низкобюджетный фильм ужасов «Паранормальное явление»: на вложенные в производство фильма 15 тысяч долларов зрители принесли 193 миллиона. И фильм во множестве рейтингов объявлен одним из самых пугающих в этом жанре.

В фильме «Паранормальное явление» почти ничего не происходит. Вернее, враг неизвестен и невидим – тем и страшен: не знаешь, откуда через секунду придет опасность.

То же самое и в фильме «Аванпост». Вот он, апокалипсис, вот его жертвы, вот угроза полного уничтожения… Но кем? Кто или что причина того, что остатки человечества ютятся на сравнительно небольшой территории, за периметром которой только хаос, смерть и неизвестность?

Ставка в фильме сделана не только на загадочность происходящего. Зрелищность – вторая сторона картины. За нее тоже пришлось побороться.

Режиссер Марюс Вайсберг, который одним из первых смог оценить зрелищность картинки, поделился своими впечатлениями:

— Вы знаете, это сделано на очень высоком уровне технологически. Мне показалось, что это прямо прорыв в плане качества графики и съемки. На очень хорошем уровне все сделано, учитывая то, что у нас не может быть каких-то космических бюджетов. Даже при всем этом выглядит все невероятно достойно.

И с точки зрения наполнения сюжета: мне очень понравился финал и общий посыл. Мне показалось, что там немножко затянуто все, но сама по себе история цепляет. Концепт интереснейший. Я вышел с просмотра с отличным послевкусием. То есть – понравилось.

— Можно ли сказать, что «Аванпост» по качеству близок к Голливуду?

— Да, можно. Может быть, не прямо «Marvel», но «Netflix» достойного качества – вполне.

Актриса Дарья Сагалова тоже была на премьере.

— Очень мне понравилось. И спецэффекы мне понравились, и сюжет захватывающий, и смонтировано хорошо, не затянуто, и ребята отличные играют. Уровень Голливуда? Да.

Наталья Бардо, актриса, бывшая участница проекта «Дом-2».

— Во-первых, очень ждала этот фильм, потому что там весь каст состоит из моих друзей. Несмотря на то, что я достаточно спокойно отношусь к фантастике, эта история мне очень понравилась. Я даже не заметила, как пролетело 2,5 часа.

Всем рекомендую, особенно молодежи. Потому что это круто сделанная история про будущее, огромное количество качественной графики – молодежи точно все понравится.

Я бы не хотела сравнивать с Голливудом, но с полной ответственностью могу заявить, что в России стали делать очень, очень достойное кино.

В фильме задействована реальная военная техника

Продюсер Евгений Никишов рассказывал со сцены, что танков на съемки могли и не дать, если бы один из персонажей оказался не на своем месте.

Когда договаривались с военным руководством страны о предоставлении техники для фильма, один из высокопоставленных военных сказал, что танков не даст, если девушка легкого поведения (есть в фильме и такая роль), окажется связанной с военным ведомством.

Можно было бы посмеяться, но кто знает этих высоких чинов: вдруг это не шутка? Как бы там ни было, но девушка оказалась не военной и танки дали.

Танки катались по экрану около двух с половиной часов – о большом хронометраже немного виновато говорил и продюсер Валерий Федорович. Как оказалось впоследствии, не он один сетовал на это.

Критик Павел Воронков в своей рецензии на фильм писал:

— Два с половиной часа, за которые команда создателей предусмотрительно извинялась на премьерном показе, ощущаются в лучшем случае как пять. Это прямое следствие жуткой непропорциональности сценария.

В отзывах простых зрителей тоже проскакивает недовольство хронометражем

Камышинка: «Все слииишком длинно. Ни рекламы же, ни перерывчика – еле высидели. Еще и поговорили все перед показом…»

Dotter: «Если бы не было так затянуто, было бы совсем круто. Но может это я просто придираюсь — не привык, что наши снимать научились»

KrevedMedveD: «Ну куда столько наворотили? Как будто не на «Аванпост», а на «Аватар» пришел!»

А вот по мнению Дениса Ступникова, сценарист Илья Куликов старательно обходит шаблоны жанра и у него получилось создать «мощный философский базис», только ради которого можно посмотреть фильм.

По словам продюсера Валерия Федоровича фильм чуть ли не обязателен к просмотру!

«Действие нашего фильма разворачивается в атмосфере дикого психологического напряжения и периодически взрывается зрелищными экшен-эпизодами, снятыми вне павильонов с участием суперсовременной боевой техники. Глубокие персонажи со сложным внутренним миром, продуманные образы мира будущего, масштабные сцены битв за Землю – в «Аванпосте» есть всё, за что мы любим фантастику постапокалипсиса, здесь каждый найдёт то, что близко именно ему».

Продюсер тоже уже видел фильм и говорит о его качестве с гордостью

С 21 ноября лента «Аванпост» со всеми ее танками, большим хронометражем и философским базисом стартует в прокате. Может стоит прислушаться к оценке фильма Алексеем Чадовым, который сыграл в нем одну из ролей?

Чадову понравилось то, что он видел на предпросмотре и он выразил надежду, что люди увидят «качественное и классное фантастическое кино отечественного производства».

По количеству спецэффектов и компьютерной графики фильм действительно превосходит большинство отечественных картин.

А вы планируете оценить уровень «Аванпоста»? Ему вроде бы мировую славу прочат.