На Youtube-канале ТНТ появился трейлер нового «Полицейского с Рублевки»

20 ноября на Youtube-канале ТНТ вышел трейлер «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Это продолжение самого кассового комедийного фильма за всю историю отечественного кинематографа.

Картину будет не стыдно посмотреть всей семьей, ее возрастной ценз – от 12 лет. Создатели уверяют, что искрометный юмор и душевность ленты не оставят никого равнодушным.

По сюжету, полицейские Барвихи собираются встретить Новый год за городом, в коттедже. Однако руководство строго запрещает Яковлеву покидать рабочее место, ведь в городе появились грабители, которые обчистили ювелирное предприятие. Яковлев уверен, что это не повод, чтобы лишиться праздничного застолья. В итоге его планы рушатся, и вместо того, чтобы пить шампанское, полицейский спасает город от преступников весь Новый год.