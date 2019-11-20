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На Youtube-канале ТНТ появился трейлер нового «Полицейского с Рублевки»

Фильм выйдет в кинотеатрах России в декабре.

На Youtube-канале ТНТ появился трейлер нового «Полицейского с Рублевки»
Официальный трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Стоп-кадр

20 ноября на Youtube-канале ТНТ вышел трейлер «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Это продолжение самого кассового комедийного фильма за всю историю отечественного кинематографа.

Картину будет не стыдно посмотреть всей семьей, ее возрастной ценз – от 12 лет. Создатели уверяют, что искрометный юмор и душевность ленты не оставят никого равнодушным.

По сюжету, полицейские Барвихи собираются встретить Новый год за городом, в коттедже. Однако руководство строго запрещает Яковлеву покидать рабочее место, ведь в городе появились грабители, которые обчистили ювелирное предприятие. Яковлев уверен, что это не повод, чтобы лишиться праздничного застолья. В итоге его планы рушатся, и вместо того, чтобы пить шампанское, полицейский спасает город от преступников весь Новый год.

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На Youtube-канале ТНТ появился трейлер нового «Полицейского с Рублевки»
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