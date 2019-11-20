КИНО

Прибыль заставила режиссера передумать: «Джокер» получит продолжение

Тодд Филлипс договорился с Warner Bros. об еще одном фильме по комиксам DC.

Прибыль заставила режиссера передумать: «Джокер» получит продолжение
Тодд Филлипс (справа) и Хоакин Феникс на премьере «Джокера». Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Миллиард, который фильм «Джокер» собрал в прокате, магическим образом заставил передумать режиссера картины Тодда Филлипса, не желавшего снимать продолжение.

Напомним, незадолго до премьеры триллера про суперзлодея его создатель уверял журналистов, что это разовое кино, что не будет всяких там сиквелов, триквелов, вхождения в киновселенную DC и так далее.

Филлипс задумывал своего «Джокера» как самостоятельное и законченное произведение. Но оно получилось очень прибыльным, и вот издание The Hollywood Reporter объявило о продолжении.

Журналисты узнали, что режиссер ездил на встречу с боссом студии Warner Bros. и предложил целый ряд оригинальных экранизаций персонажей DC. И права, как минимум, на еще одну историю из комиксов он получил.

И, без сомнения, это будет второй «Джокер». К проекту уже подключен сценарист Скотт Сильвер, работавший над первой картиной. Правда, Бэтмена они не будут трогать, так как над ним работают Мэтт Ривз и Роберт Паттинсон. А вот историю другого злодея DC Лекса Лютора вполне могут зацепить.

Добавим, что, по информации издания, сам Филлипс заработал на первом фильме почти 100 миллионов долларов.

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«Джокер»DC Comicsвселенная DCкинокомиксыНовости googleТодд ФиллипсХоакин Феникс
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Прибыль заставила режиссера передумать: «Джокер» получит продолжение
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