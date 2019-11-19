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Стали известны даты выхода безымянных блокбастеров от Marvel

То есть даты есть, а вот названия фильмов пока неизвестны!

Стали известны даты выхода безымянных блокбастеров от Marvel
Человек-паук. Фото: instagram.com/marvel

Картины супергеройской тематики любят во всем мире, отрицать это бессмысленно. «Джокер» от DC собрал в прокате миллиард долларов, последние «Мстители» от Marvel получили почти три миллиарда. Так что не стоит сомневаться, что конвейер только начинает свою работу. Компания Disney объявила даты выхода новых блокбастеров от Marvel, но не сочла нужны м уточнить названия фильмов или хотя бы имена супергероев, которые будут в них участвовать.

К сожалению, ждать придется не просто долго, а очень долго. Ближайшая картина увидит свет лишь 7 октября 2022 года, следующая 17 февраля 2023 года, далее 5 мая 2023 года, 28 июля 2023 года и наконец 3 ноября 2023 года. Причина такой задержки не объясняется, но одной из неназванных картин явно будут «Вечные», с Анджелиной Джоли в одной из главных ролей.

Также поступила информация, что режиссеры Джо и Энтони Руссо могут снять фильм о противостоянии вселенных комиксов Marvel и DC. Не спешите радоваться, увидеть сражение Бэтмена и Халка не удастся, так как фильм будет всего лишь документальным.

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DisneyMarvelбратья Руссо
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Стали известны даты выхода безымянных блокбастеров от Marvel
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