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Какие фильмы вышли в кинотеатрах 21 ноября

В кино можно сходить на фильм «Аббатство Даунтон» и другие

Какие фильмы вышли в кинотеатрах 21 ноября
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»

Вопреки сложившимся стереотипам не только в нашей стране народ начинает суетиться в преддверии визита первых лиц - в 1927 году в Англии обитатели аббатства Даунтон, узнав о скором визите короля, тоже всполошились не на шутку. Конечно, до подкрашивания травы дело не дошло, но и без перегибов не обошлось: например, хозяева поместья отстранили от своих обязанностей молодого дворецкого, посчитав, что он не справится с ними в столь ответственный момент. А венценосные гости наплевали на эти кадровые нюансы и привезли своих слуг. Местные, естественно, затаили обиду - мол, чем мы хуже? 

Перенос модного сериала на большой экран - процесс не менее сложный, чем подготовка к приезду монарха. Авторы желают заработать не только на фанатах, но и на новых зрителях, которым детали взаимоотношений многочисленных героев (в данном случае обитателей аббатства Даунтон) неведомы. При этом даже вкратце рассказать о каждом из полусотни персонажей сериала за два часа экранного времени решительно невозможно. Так что новичкам остается смириться с тем, что половина сюжетных линий не будет им понятна, и просто наслаждаться высоким английским стилем, свойственным всем добротным британским картинам.  

Хотя даже их авторам вкус в наше политкорректное время периодически изменяет, в результате чего мы внезапно видим, как вышеупомянутый отстраненный дворецкий топает в обнимку с усатым мужиком в подпольный гей-клуб. Поклонники «Аббатства Даунтон», конечно, знают о нетрадиционной ориентации дворецкого, раскрытой еще в начале сериала, но даже им может показаться вызывающим смачный поцелуй, которым парень обменивается с одним из членов королевского кортежа. Увидел бы такое сам король, наверняка распорядился бы в следующий раз объезжать фривольное аббатство стороной - мало ли, вдруг и к нему какой-нибудь лакей полезет с поцелуями.  

«Аббатство Даунтон» (оригинальное название - Downton Abbey), 2019, Великобритания, мелодрама. 

Режиссер: Майкл Энглер. В ролях: Мэттью Гуд, Мэгги Смит, Таппенс Мидлтон, Элизабет Макговерн, Мишель Докери и др. 

В российском прокате с 21 ноября. 

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ (С 21 ноября) 

«Давай разведемся!», 2019, Россия, комедия. 

Режиссер: Анна Пармас. В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко. 

«Корпоративные животные» (оригинальное название - Corporate Animals), 2019, США, комедия. 

Режиссер: Патрик Брайс. В ролях: Деми МурЭд Хелмс. 

«Аванпост», 2019, Россия, фантастика. 

Режиссер: Егор Баранов. В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров. 

Странно, но фильм об апокалипсисе, случившемся в недалеком будущем, снял не Федор Бондарчук. Более того, в «Аванпосте» не играет Александр Петров. Вместо Петрова - Петр Федоров, вместо Бондарчука - постановщик саги о Гоголе Егор Баранов. Но интереснее всего личность сценариста: автор криминальных саг «Меч», «Глухарь» и творец правоохранительного капустника «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов решил попробовать себя в жанре научной (или кажущейся таковой) фантастики. 

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Какие фильмы вышли в кинотеатрах 21 ноября
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