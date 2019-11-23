КИНО

Закулисье: как снимался популярный советский фильм «Гараж» 

Блестящей комедии Эльдара Рязанова о «мирных» членах гаражного кооператива  исполняется 40 лет  

Закулисье: как снимался популярный советский фильм «Гараж» 
Кадр из фильма «Гараж».

Сотрудники НИИ охраны животных от окружающей среды оказались почти неотличимы от экспонатов музея фауны - стоило только начать делить места в кооперативном гараже. В комедии собрали весь цвет советского кино (слева направо): Игорь Костолевский, Наталья Гурзо, Ольга Остроумова, Вячеслав Невинный, Алла Будницкая 

Ия Саввина, Андрей Мягков (в кадре, правда, лишь его ноги)… Чтобы актеры не разбежались по другим съемкам, картину отсняли за рекордные 24 дня! 

Кадр из фильма «Гараж». Фото
Кадр из фильма «Гараж». Фото: Globallookpress

Сам Рязанов, по традиции снявшийся в своей картине, сыграл заснувшего на чучеле бегемота начальника отдела насекомых. «Я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив уродливость лиц», — именно так Рязанов описывал реальное заседание гаражного кооператива, после которого и решил снять кино. 

Эльдар Рязанов. Кадр из фильма «Гараж»
Эльдар Рязанов. Кадр из фильма «Гараж»

«Не дудите, музыкальный вы мой. С ума можно сойти!» Семен Фарада исполнил роль тромбониста, чье пронзительное соло усиливает сюрреалистичную картину заседания.   

Семен Фарада. Кадр из фильма «Гараж».
Семен Фарада. Кадр из фильма «Гараж».

Светлана Немоляева (в центре) сыграла жену вечно виноватого персонажа Гуськова, Георгий Бурков (слева) - техника Фетисова, «продавшего Родину за машину», Лия Ахеджакова (вторая справа) - младшего научного сотрудника Малаеву, а Андрей Мягков - безголосого лаборанта Хвостова. Лысина героя и почти полное отсутствие слов - «месть» Рязанова актеру за критику текста песни «У природы нет плохой погоды» на съемках «Служебного романа». 

Светлана Немоляева. Фото
Светлана Немоляева. Фото: ТАСС/Малышев Николай

«Не трогайте макака суматранского!» На роль председателя кооператива Сидорина пробовались и Александр Ширвиндт, и Олег Басилашвили, и даже Геннадий Хазанов.  

Но роль досталась фактурному Валентину Гафту. Кстати, на площадке актер встретил будущую жену Ольгу Остроумову. 

Валентин Гафт. Кадр из фильма «Гараж»
Валентин Гафт. Кадр из фильма «Гараж»
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Валентин ГафтЗакулисьекиноСветлана НемоляеваСемён ФарадафильмЭльдар Рязанов
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Закулисье: как снимался популярный советский фильм «Гараж» 
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