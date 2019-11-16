Как Тиму Бертону пришлось бороться за Бэтмена, а у Бена Аффлека украли кино

В этом году фильму «Бэтмен» режиссера Тима Бертона исполняется 30 лет. Портал Teleprogramma.pro выяснил, что ни разу съемки фильмов о спасителе Готэма не проходили без скандалов и нервотрепки.

Кто не слышал о Бэтмене? Наверное, среди тех, кто знаком с понятием «кино» таковых не найдется. На всем протяжении существования кинематографа режиссеры обращались к сюжету этого популярного комикса.

Классического «Бэтмена» могло бы и не быть

Не стал исключением и легендарный Тим Бертон. Впрочем, в 1989 году он еще не был легендой. Так, режиссер средней руки. Его и назначили-то режиссером «Бэтмена» только после того, как удостоверились, что Бертон может снимать кассовое кино.

Работу над фильмом задерживали до тех пор, пока на экраны не вышла картина Бертона «Битлджюс». До этого Бертон снимал не особо привлекающие внимание короткометражки, и если и был известен, то больше в кинематографических кругах. А у зрителя он ажиотажа не вызывал.

Бертон был достаточно неудобным автором, его видение материала часто шло вразрез с политикой телеканалов, которые заказывали ему картину.

Бертона увольняли со студии несколько раз

Снятый для студии Disney короткометражный фильм «Франкенвини» с чудесным бультерьером в главной роли, был положен «на полку», а самого Бертона уволили со студии практически с «волчьим билетом».

А как иначе можно назвать формулировку «пустая трата ресурсов и рабочей силы»? Бертон до сих пор недоумевает, почему на него тогда ополчилось руководство студии. Ведь одновременно с «Франкенвини» выходил другой фильм производства Disney – «Пиноккио» и это было гораздо более недетское кино.

По словам Бертона, дети, входившие в тестовую группу, кричали от страха. Но кричали во время просмотра «Пиноккио». Бертон пытался бороться за фильм, предложив перемонтаж, но руководство отмахнулось, сославшись на общую мрачность атмосферы, которую никакой перемонтаж не спасет.

Так что доверия Бертону как режиссеру не было ни на йоту. И скорее всего, у «Бэтмена» был бы другой режиссер, но случилось так, что жадность студийного руководства сыграла всем на руку.

Хорошо, что студии умеют считать свои деньги

Дело в том, что по заключенному ранее контракту за Бертоном осталось обязательство снять еще одну картину для студии. Этой картиной и стал «Битлджюс». На производство фильма студия потратила 15 миллионов, а вернула почти 74.

Мало того, фильм немедленно получил «Оскар» за лучший грим и собрал три премии «Сатурн». На начинающего режиссера посмотрели другими глазами. Ему доверили возродить «Бэтмениану», которая заглохла двадцатью тремя годами ранее, и не ошиблись.

Судьба «Бэтмена» была далеко не безоблачной. И не только Тим Бертон был тому виной. На пути производства встали все преграды, которые только можно было придумать.

Что мешало снять кино

Срывались сроки переговоров, менялся состав съемочной группы, главного сценариста вынудили уйти из-за забастовки и сценарий дописывали более лояльные люди, которых потом даже не включили в титры.

Актеры, утвержденные на роли, уходили, а на выбранного наконец Майкла Китона накинулись фанаты комиксов, забросавшие студию 50000 гневных писем.

Джек Николсон, который должен был играть Джокера, раскапризничался перед самым заключением контракта и согласился его подписать только после того, как седеющие на глазах продюсеры повысили ему гонорар на внушительную сумму и приплюсовали туда процент от проката вкупе с удобным для актера графиком съемок.

Бюджет таял на глазах, очень скоро пришлось затягивать пояса. А потом и вовсе уходить в глубокий минус. Предполагаемые расходы в 30 миллионов вылились в 48. Бертона ненавидели все. Но ровно до момента выхода картины в прокат.

Фильм получил «Оскар», был номинирован на несколько престижных премий, но кинопроизводителей больше волнуют не премии, а финансовый успех фильма. А финансовый успех был: прокат принес 411 миллионов долларов при потраченных 48!

Немудрено, что фильм был продолжен и режиссер остался прежним

Тиму Бертону заказали производство следующей картины – «Бэтмен возвращается». Возможно, не случись этого фильма от режиссера, чьи работы уже сегодня стали классикой жанрового кино, вселенная комиксов не имела бы такого бурного развития в наши дни. Да и филлипсовский великолепный «Джокер» вряд ли увидел бы свет.

С тех пор разными режиссерами сняты еще 6 фильмов о Бэтмене и прямо сейчас в производстве еще один. Кстати, работа над ним тоже идет в истерически-авральном режиме, хоть задуман он был еще в 2014 году.

«Бэтмен», которого украли у Бена Аффлека

Инициатором создания очередной картины Бэтменианы стал Бен Аффлек. Ему должна была достаться главная роль Бэтмена, которого он успешно сыграл в предыдущей ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Ему же принадлежал сценарий, написанный им в содружестве с Джеффом Джонсом. Его же утвердили и в качестве режиссера. Но что-то пошло не так.

Вышедший в 2016 году фильм Бена Аффлека «Закон ночи» провалился в прокате, собрав едва ли треть потраченных на него средств. Аффлек якобы ушел из режиссеров сам, чтобы посвятить всего себя образу своего персонажа.

Но все понимали, откуда ноги растут. И Бена потихоньку выдавили сначала из продюсеров, а потом и вовсе проводили из проекта с формулировкой «новый режиссер видит в роли Бэтмена другого актера». Из сценаристов Аффлека тоже вычеркнули – режиссер заявил, что ему нужен сценарий «под его видение».

Неизвестно, что ждет нас в 2021 году, когда новый «Бэтмен» выйдет на экраны. Но пока бушуют страсти по еще не вышедшему «Бэтмену», можно пересмотреть действительно яркий фильм действительно яркого режиссера.

А любите ли вы пересмотреть иногда кино, которое понравилось вам тридцать лет назад? Способен ли какой-то фильм заново тронуть ваше сердце?