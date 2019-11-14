В горящую тачку войдут: новые «Ангелы Чарли» и другие фильмы о суперженщинах

14 ноября 2019 года на экраны выходит очередной перезапуск легендарной франшизы. На сей раз в главных ролях женщины, и далеко не простые.

Оригинальные «Ангелы Чарли» в момент выхода наделали немало шуму. Впрочем, шум был хорошим и качественным. Нечасто снимается кино о суперженщинах, а еще реже снимается хорошее кино о суперженщинах. «Ангелы» — как раз из тех, хороших.

Что бы ни говорили критики, а основным критерием фильма становится то, как на него реагирует простой зритель. В случае с «Ангелами» при потраченных на производство 93 миллионах долларов в прокате удалось собрать 264 миллиона.

Первый уикенд принес более сорока миллионов долларов! Для фильмов с женщинами в главной роли это стало рекордом. И если еще были индивиды, которые не знали в лицо Дрю Бэрримор, Люси Лью и Камерон Диас, то после выхода фильма таковых не осталось.

Спустя три года был снят сиквел «Ангелы Чарли: Только вперед». Потратили на 30 миллионов больше, а денег собрали почти столько же, сколько и в первый раз. Дальше решили не рисковать и переключились на формат телесериала.

Прошло еще 16 лет, американский кинематограф бомбит кризис, у сценаристов кончились идеи, не производится ничего такого, что вернуло бы зрителей в кинотеатры. И в ход пошел беспроигрышный вариант: ностальгия.

Уже успешно опробованы в повторном прокате «Король Лев» с «новым лицом», «Аладдин», к перезапуску готовятся «Обитель зла», «Матрица», «Пункт назначения», «Пила»… Теперь пришел черед «Ангелов Чарли». На этот раз «ангелами» станут Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Зрителей несколько удивил выбор актрисы на главную роль

Харьок: «Кристен Стюарт? Серьезно, что ли? С вечно отваленной челюстью и рыбьим взглядом? У нее вообще другое лицо бывает?»

BangBang: «Чувствую, нас ждет продолжение «Сумерек». Да ну, я не пойду, насмотрелся на вечно сонную Стюарт. Вообще говорили, что это комедия. А Стюарт вообще улыбаться умеет? Эй, алле! Кто видел, как Кристиночка в кадре улыбается?»

Варфоломьяночь: «Буду смотреть! Отличное ЧЮ у авторов! Актрису одного лица сделать главной героиней комедии – уже смешно!»

Правда, и раньше ругали фильмы с суперженщинами в главных ролях. И актрис, исполняющих эти самые главные роли, тоже ругали. Попробуем вспомнить такие фильмы? Поехали!

«Супергерл» («Supergirl», 1984)

Оказывается, у Супермена была кузина, он ее любил. Но зрителям она не понравилась. Сюжет был сырым, роль ограниченной, и только привлекательность главной героини спасла картину от полного провала.

Впрочем, после слов известного кинокритика Роджера Эберта на фильме можно было поставить большой и жирный крест. Критик сказал, что «Супердевочка» — фильм, который будто глумится сам над собой. А мы не ходим в кинотеатры, чтобы глумиться над супергероями.

«Шина» («Sheena», 1984)

В 1984 году предприняли еще попытку сыграть на популярности персонажа из комиксов. На этот раз взялись за тридцатые годы и экранизировали «Шину – Королеву Джунглей».

Зрители немедленно сравнили Шину с Тарзаном, картина провалилась в прокате, собрав всего четверть потраченных на ее производство денег. Критики потопили фильм в негативных рецензиях. И только знаменитому Полину Кейлу понравилась беззаботность и некоторая сумасшедшинка этого кино.

«Танкистка» («Tank Girl», 1995)

1995 год. Несмотря на качественный сценарий, прекрасный английский юмор, детально проработанные постапокалиптические декорации и неплохой сюжет, фильм провалился. Удалось собрать только пятую часть из того, что было потрачено.

«Женщина-кошка» («Catwoman», 2004)

Этот фильм не понравился многим, даже самой Хелли Бэрри, исполнительнице главной роли.

Единственное, в чем была его прелесть, так это провокационно-откровенный наряд Женщины-кошки. Что ни говори, а смотреть на Хелли Бэрри, затянутую в кожу, было приятно.

«Электра» («Elektra», 2005)

Странно, что Электру вообще взялись снимать. Предыдущий фильм с участием этого персонажа тоже провалился в прокате. Да и в самом фильме «Сорвиголова», где впервые появилась Электра, ее роль вообще была лишней и фильм ничего не терял, если бы этой героини вообще не существовало.

Конечно, Дженнифер Гарнер в роли Электры была грациозной и эффектной, но одно это не могло спасти заведомо слабую картину от провала.

Вообще, куда ни кинь – спасителями человечества от вселенского Зла выступают исключительно мужчины.

И даже там, где появляется какая-нибудь шикарная Мила Йовович в роли Пятого элемента, от которого зависит все на свете, все равно находится не менее шикарный Брюс Уиллис, без которого этот самый элемент не заводится и остается бесполезным.

Остается ждать, что «Ангелы Чарли» все же сумеют выбиться из ряда бесталанного кино и докажут, что женщины могут быть интересны на больших экранах не только степенью откровенности нарядов.

Может быть, мы предвзято относимся к этому пласту кинематографа и есть действительно достойные фильмы о суперженщинах? Будем рады подсказке.