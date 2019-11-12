Читатели Teleprogramma.pro не верят в успех российского кино в Голливуде

Шесть наших фильмов во главе с «Дылдой» попали в лонг-лист премии «Золотой глобус».

С российским кино все не так гладко, как хотелось бы. Новинки быстро оказываются в руках кинокритиков из интернета, и те камня на камне не оставляют от долгой работы огромной съемочной группы. Зрители предпочитают смотреть кино дома в многочисленных онлайн-сервисах, а количество гостей кинотеатров с каждым годом не растет. Но есть и хорошие новости — сразу шесть наших фильмов во главе с «Дылдой» попали в лонг-лист премии «Золотой глобус».

За победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться:

«Дылда»

«Кадиш»

«Бык»

«Спасти Ленинград»

«Странники терпения»

«Дикая Лига»

Стоит помнить, что всего в длинном списке 93 картины, жюри предстоит отобрать самые лучшие, но критики возлагают надежды на «Дылду».

Портал Teleprogramma.pro провел небольшой опрос среди читателей с целью выяснить — неужели кризис в российском кино наконец-то подходит к концу?

К сожалению, 37% проголосовавших считают, что хорошее кино у нас не снимают. Еще 25% просто не смотрят российские картины. 12% думают, что никакого кризиса не было. Еще 12% верят, что кризис подошел к концу. И последние 12% решили, что если посмотреть на фильмы, попавшие в лонг-лист, то можно легко понять, что состояние упадка продолжается.