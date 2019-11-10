КИНО

«Текст» пробил потолок»: Асмус гордится успехом своего фильма

По словам актрисы, картина из без господдержки показала прекрасный результат в прокате.

«Текст» пробил потолок»: Асмус гордится успехом своего фильма
Кристина Асмус гордится фильмом «Текст». Фото: globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус назвала фильм «Текст» из-за которого чуть было не пострадала ее семейная жизнь, феноменом современного российского кино.

Исполнительница главной женской роли отметила, что картина была снята без средств господдержки, только на продюсерские и рекламные деньги — всего 75 миллионов рублей. К тому же на второй день проката продвижение фильма на федеральных каналах запретили и зрители узнавали о нем только через соцсети и сарафанное радио.

При этом, за три уикенда «Текст» собрал кассу в 300 миллионов рублей, то есть, его посмотрели более миллиона зрителей. Кристина добавила, что фильм имеет возрастной рейтинг 18+ и не является комедией, сказкой или боевиком.

«Драма! Жанр, который очень тяжело идёт в прокате. Жанр, про который говорят, что он никому не нужен и его никто не смотрит. Но больше этого не будет! «Текст» пробил потолок и совершил поворотное событие для всей индустрии!» — пишет Асмус в Instagram.

Актриса сердечно поблагодарила зрителей за внимание к этой картине.

Напомним, выход фильма омрачился негативными отзывали о постельной сцене, в которой сыграла Кристина. Многие посмотревшие «Текст» сочли ее чрезвычайно откровенной, возможно, даже больше, чем того требовал сценарий.

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Тэги:

"Текст"драмакинопрокатКристина Асмуспрокатроссийский прокатФильм «Текст»
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«Текст» пробил потолок»: Асмус гордится успехом своего фильма
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