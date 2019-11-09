КИНО

Ужасы на любой вкус: появился список лучших фильмов по романам Стивена Кинга

The Guardian опубликовал рейтинг кинокартин, после которых бывает сложно уснуть.

Ужасы на любой вкус: появился список лучших фильмов по романам Стивена Кинга
Стивен Кинг. Фото: instagram.com/stephenking

Недавно вышедшая картина «Оно-2» снятая по роману маэстро ужасов Стивена Кинга поставила достойную точку в истории группы ребят из городка Дерри, которые отчаянно сражались с ужасным клоуном Пеннивайзом в исполнении неподражаемого Билла Скарсгарда. Издание The Guardian опубликовало список лучших картин, снятых на основе работ писателя.

10. «Игра Джералда» — не самая популярная картина в нашей стране, однако история о том, как женщина оказалась в одиночестве, в отдаленном домике в лесу и при этом без возможности двигаться  не оставит никого равнодушным.

9.  «Мгла» — по праву считается одной из лучших экранизаций Кинга, благодаря неожиданной концовке и гнетущей атмосфере.

8. «Оно» — тут без комментариев, отличный фильм, способный напугать практически любого.

7. «1408» — еще один шедевр наполненный звездами Голливуда и настоящим ужасом.

6. «Останься со мной» — это скорее не ужасы, а драма, после которой вам точно придется вытирать слезы.

5. «Мизери» — до чего может довести любовь к своему кумиру? На что способны самые преданные фанаты? На эти вопросы даст ответ этот замечательный фильм.

4. «Побег из Шоушенка» — неизменная классика, которая со временем превратилась в предмет поп-культуры. Но фильм от этого не потерял свои достоинства.

3. «Сияние» — история о том, как довести Джека Николсона до белого каления и заставить его взять в руки топор.

2. «Керри» — не стоит злить дурнушек в школе, они могут владеть телекинезом.

1. «Мертвая зона» — странный выбор лидера от наших зарубежных коллег, но нельзя отрицать, что у фильма есть свои достоинства.

Совсем скоро выходит в прокат фильм «Доктор Сон» продолжение культового романа Стивена Кинга «Сияние».

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Ужасы на любой вкус: появился список лучших фильмов по романам Стивена Кинга
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