5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского

В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.

«Летят журавли» Михаила Калатозова

Советская черно-белая драма «Летят журавли» стала единственной отечественной картиной, получившей главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Фильм стал поистине легендарным, завоевав небывалую популярность не только на родине, но и за рубежом.

Это трогательная и печальная история любви двух людей, которых навсегда разлучила война. Борис и Вероника безумно любят друг друга и планируют в скором времени пожениться. Но в их жизни, как и в жизни миллионов людей нашей страны, врывается война…

«Я бросил консерваторию после того, как посмотрел «Летят журавли». Когда увидел картину, понял, что должен заниматься кинематографом. Это великий фильм, революционный. Клод Лелюш стал снимать кино после этой картины», — рассказал Кончаловский.

«Паяцы» Марио Косты

Бродячие актеры комедии дель арте приезжают в деревню, чтобы дать очередное представление. Здесь клоун-горбун Тонио из труппы признается в любви жене хозяина труппы — красавице Недде, но та лишь смеется в ответ. Затаив обиду, Тонио начинает следить за девушкой, и видит, как та ласково говорит с местным крестьянином Сильвио.

Шут зовет ее мужа, который становится свидетелем разговора явно влюбленной друг в друга парочки. В ярости он пытается требовать от Недды объяснений, но подходит время спектакля, и Паяц вынужден надевать маску, хотя сердце его разрывается от ревности и боли предательства любимой женщины.

«Будучи юношей, я смотрел много раз «Паяцы» — оперу, снятую в кино. Там невероятно красивая музыка, и там снималась Джина Лоллобриджида. Мне было 16 лет, и я сходил с ума, смотрел этот фильм много раз и мечтал, что у меня будут с ней отношения», — прокомментировал Андрей Сергеевич.

«Забытые» Луиса Бунюэля

Режиссер-новатор Луис Бунюэль стал классиком мирового кино благодаря своим громким картинам: «Андалузский пес», «Виридиана», «Скромное обаяние буржуазии». После долгого затишья он напомнил о себе драмой «Забытые» 1950 года, которая взяла приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале.

В центре сюжета – история подростка Педро из грязных трущоб, который состоит в шайке малолетних преступников. Во главе банды стоит головорез и дезертир Хайбо. Он хочет отомстить предполагаемому доносчику и в своей ярости доходит до убийства. Единственный свидетель Педро вынужден держать язык за зубами.

Комментарий Андрея Кончаловского:

«Как на режиссеров и кинематографистов на меня и Андрея Тарковского повлиял великий испанский режиссер Луис Бунюэль, особенно две картины — «Виридиана» и мощнейший фильм про беспризорников мексиканских Los olvidados – «Забытые». У Тарковского даже есть цитаты из Бунюэля: в «Зеркале», когда женщина парит над кроватью. На мой взгляд, бояться цитат не надо».

«8 ½» Федерико Феллини

Эпичная картина итальянского режиссера Федерико Феллини, взявшая два «Оскара», впервые была показан в Москве, где вызвала настоящий фурор среди киноманов. Главный герой – именитый постановщик Гвидо Анселми – готовится к новому проекту, на который продюсеры возложили большие надежды. Последний фильм Гвидо собрал большую кассу, поэтому на постановку нового Гвидо получил многомиллионный бюджет.

Однако в самый ответственный момент главный герой понимает, что не может приступить к съемкам. Он теряет свое вдохновение и оказывается на пороге кризиса. В поисках музы Гвидо с головой уходит в свои мысли и воспоминания, которые так или иначе становятся частью реальности.

«Картина, которая произвела на меня потрясающее впечатление. Она во многом определила желание делать как он и лучше», — отметил Кончаловский.

«Пепел и алмаз» Анджея Вайды

Молодой поляк Мачек, уничтожавший фашистов в рядах Сопротивления, не расстается с оружием даже после падения немецкой оккупации. Для него начинается новая война – против ступившего на их землю коммунизма. Мачеку поручают убить деятельного партийного работника Щуку, и убежденный повстанец расстреливает двух мужчин на дороге.

Но вместо врага-коммуниста под пули попадают простые рабочие, которые много настрадались от немцев, а нашли гибель от своих же земляков. Узнав о случившейся ошибке, Мачек пытается забыться на праздничном банкете и в объятьях красивой любовницы. Однако дело нельзя оставлять незаконченным: Щука все еще жив и опасен.

«И еще один фильм – «Пепел и алмаз» Анджея Вайды – шедевр польского кино. Это была картина тех времен, когда поляки стали освобождаться от советского давления. Я тогда учился на втором курсе во ВГИКе, и эту картину привезли из посольства. Ее зарядили в крохотной монтажной, куда набилось 50 человек, мы сидели друг на друге. Во-первых, это первый антисталинский фильм, который я увидел. Там был кадр – после демонстрации лежит огромный портрет Сталина и замечательный артист Збигнев Цыбульский проходит прямо по портрету. Для советского человека увидеть такой кадр – абсолютный шок», — поделился своими воспоминаниями Андрей Кончаловский.



А какие из этих фильмов видели вы?