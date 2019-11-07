Как поговорить с мертвым императором, чтобы самому выжить: в триллере «Девятая» царит мистический ужас

Спиритизм существовал во все времена и всегда жестоко преследовался. Но во второй половине XIX века это мистическое течение захватило собой высшие правящие круги самых влиятельных государств мира.

Говорят, когда дело касается смерти, то атеистом не остается никто. В надежде еще хотя бы раз поговорить с умершими близкими, люди начинают верить в спиритические сеансы.

По легенде, все началось с американского президента Авраама Линкольна, который поддался на уговоры своей истеричной жены и обратился к медиумам в надежде пообщаться с ушедшим из жизни сыном.

Однако история с медиумами коснулась и российских реалий

Патриархальная русская церковь ко второй половине XIX века уже не была так влиятельна – правители всячески равнялись на Запад в попытках вывести Россию на международный уровень и наращивали светскость.

Христианские устои уже были в достаточной мере расшатаны, западные веяния проникали всюду. Особенно это касалось высшего света.

Сохранились свидетельства о сеансах спиритизма при дворе

Впервые спиритизм проник в царские покои в середине XIX века. Тогда появились первые задокументированные свидетельства о «столоверчении».

Набожная Анна Тютчева – фрейлина невестки Великого князя Константина, описала у себя в дневнике весь ритуал вызова духов. По ее словам, императрица со своим окружением чуть ли не каждый вечер предавалась этой «забаве после чая».

Ответы пытались получать с помощью «колдовской доски», под которую был расчерчен стол или же подолгу застывали в попытках расслышать голос из шляпы.

Толчком к повальному увлечению медиумами стал русский царь

Интерес к этому мистическому течению не ослабевал несколько лет. Напротив, все усугубилось в один момент. По обществу пролетел слух, что спиритизму дал «добро» сам государь император.

Действительно, Александр II поддался всеобщему веянию и обратился к духу своего отца за советом в проведении кардинальной реформы – отмене в России крепостного права.

Шаг был серьезный и страшный. И церковь, и дворянство, и распоясавшиеся либералы – все хотели смерти неугодного императора. Немудрено, что Александр все-таки согласился и пригласил известного на Западе медиума Дэвида Юма.

Бедняга Юм оказался меж двух огней

С одной стороны его атаковали сторонники крепостного права, предлагая огромные суммы за то, чтобы вызванный государев дух «сказал» то, что им было нужно.

С другой стороны, действующий и вполне себе живой царь хотел, чтобы мертвый царь «подтвердил» правильность его действий. В распоряжении живого царя были деньги, но и плаха. И Юм об этом помнил.

Не знающий русского менталитета медиум юлил как мог. Всегда четкие и ясные репортажи с того света вдруг стали невнятными и путаными. «Связь» все время обрывалась, духи были неприветливыми, немногословными и несли откровенную чушь.

Как Юм ни старался, за три описанных Тютчевой сеанса вызванный дух покойного императора Николая I не сказал ничего толкового. Юму было отказано в столовании, и ему пришлось уехать. Наверное, с облегчением.

С этого момента спиритизм стал повальным бедствием

Но факт того, что при дворе практикуют спиритизм, практически возвел столоверчение на пик моды. Не было салона, в котором не практиковали бы общение с умершими. Петербург практически жил ночью.

Шарлатаны-«медиумы», чревовещатели, фокусники со всего мира хлынули в Россию. Многие сколотили себе неплохой капиталец, выступая со своими умениями: русская знать с легкостью расставалась с драгоценностями в надежде поговорить со своими умершими.

О смутных временах расцвета спиритизма в России и рассказывает фильм «Девятая»

Достаточно бестолковый начальник сыскной полиции Ростов (Евгений Цыганов) поставлен на бесперспективное дело, чтобы не путался под ногами более уважаемых коллег.

Он понимает, что его «задвигают», но ничего не может с этим поделать: громкие дела по покушениям на государя ведут без него.

Ростов не знает, с какой стороны вообще подойти к делу. Поддавшись всеобщему веянию моды на медиумов, он приглашает англичанку по имени Оливия Рид (Дэйзи Хэд). Это последняя надежда сыщика, хоть сам он и не верит в способности женщины.

Тем удивительнее будет проходить расследование: Оливия не раз пожалеет, что ввязалась в эту авантюру. Ведь приезд в Россию должен был просто стать заключительным пунктом ее кругосветного гастрольного турне.

Князь Голицын (Юрий Колокольников), пригласивший ее на гастроли, обещал обеспечить ей уют и всяческие удобства на время пребывания в России, но женщина позволила втянуть себя в круговорот смертей, интриг и ужаса, где Голицын сыграет не последнюю роль.

Чем закончатся приключения английского медиума в России, можно будет посмотреть в кинотеатрах с 7 ноября. Создатели обещают интересное смешение жанров. Правда ли оно станет таким интересным – попробуйте оценить сами.

А сами-то вы верите в возможность связаться с умершими?