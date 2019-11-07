«Меня стегали хлыстом и бесконечно клеили бакенбарды!»: Дмитрий Лысенков о съемках в триллере «Девятая»

7 ноября в прокат выходит российский мистический фильм «Девятая». Один из задействованных в картине актеров, Дмитрий Лысенков, рассказал Teleprogramma.pro о том, какие испытания ему пришлось пережить.

В ленте режиссера Николая Хомерики Дмитрий сыграл роль помощника следователя в истории о расследовании серии ритуальных убийств в Петербурге конца XIX века.

— Насколько комфортно вам было в историческом костюме и гриме?

— Мой герой носит бакенбарды, и их клеили на какой-то супермодный силиконовый клей, который очень плохо держался на моем подвижном лице. Каждые десять минут эти бакенбарды отклеивались, и приходилось их снова подклеивать. Это было настоящим мучением.

А вот в историческом костюме я себя всегда чувствую прекрасно, намного лучше, чем в современной одежде.

— Что-то новое вам пришлось освоить для этой роли?

— Единственное, что было новым для меня – это каскадерская работа с хлыстом. Были довольно сложные трюковые сцены, в процессе которых меня стегали. Несмотря на то, что хлыст меня не задевал, а проходил на расстоянии от тела, эффект все равно был довольно сильным.

А еще я висел на высоте пяти метров, прикрепленный к определенной конструкции. За день до того, как мы снимали эту сцену, оттуда упал и сломал ногу каскадер, изображающий меня. Постановщикам нужно было проверить вес и систему креплений, который придется поднимать, и сначала его проверяли на мне.

Но потом уехал в театр играть спектакль, и мое место занял каскадер. А на следующее утро узнал, что вечером этот человек свалился с высоты. В итоге, конечно немного мандражировал в процессе съемки.

— Как бы вы описали своего героя в «Девятой»?

— В старой классификации это амплуа называется резонер — человек с ироничным взглядом на происходящие с ним события. Мой герой Федор Ильич Ганин именно таков. Вообще, каждый артист награждает героя своими личными чертами. В данном случае, его «хитрый глаз» — плод нашей совместной работы с режиссером Николаем Хомерики. Мне была поставлена задача, показать человека с двойным дном, что я и попытался осуществить.

О чем кино:

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов (Евгений Цыганов) и его помощник Ганин (Дмитрий Лысенков) С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее.

Фильм «Девятая» в большом прокате с 7 ноября.