КИНО

Волшебство Голливуда: легенду кино «воскресят» спустя 75 лет после смерти

Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, сыграет роль в новом фильме.

Волшебство Голливуда: легенду кино «воскресят» спустя 75 лет после смерти
Джеймс Дин в одной из своих классических ролей. Фото: GlobalLookPress

Джеймс Дин за свою карьеру успел сыграть лишь три крупные роли. 24-летний актер погиб, попав в аварию на своем Porsche. С тех пор он стал настоящей легендой. В 1999 году Американский киноинститут включил его в список 50 величайших звезд Голливуда. 

Джеймс Дин
Джеймс Дин. Фото: GlobalLookPress

Как сообщил журнал Hollywood Reporter, Дин снова появится на экране спустя 75 лет после гибели. Он сыграет одну из главных ролей в фильме «В поисках Джека» о Вьетнамской войне. 

Как сообщается, образ актера будет полностью сгенерирован с помощью компьютерных технологий. Дин «сыграет» персонажа по имени Роган. Режиссер фильма Антон Эрнст рассказал, что в течение долгих месяцев он искал актера, подходящего для сложной и противоречивой роли, однако никого лучше покойной звезды найти так и не смогли. Постановщик отметил, что решение поддержала семья Дина и работа в картине «В поисках Джека» станет четвертой ролью легендарного актера. 

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Тэги:

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Волшебство Голливуда: легенду кино «воскресят» спустя 75 лет после смерти
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