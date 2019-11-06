Волшебство Голливуда: легенду кино «воскресят» спустя 75 лет после смерти

Джеймс Дин за свою карьеру успел сыграть лишь три крупные роли. 24-летний актер погиб, попав в аварию на своем Porsche. С тех пор он стал настоящей легендой. В 1999 году Американский киноинститут включил его в список 50 величайших звезд Голливуда.

Как сообщил журнал Hollywood Reporter, Дин снова появится на экране спустя 75 лет после гибели. Он сыграет одну из главных ролей в фильме «В поисках Джека» о Вьетнамской войне.

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Как сообщается, образ актера будет полностью сгенерирован с помощью компьютерных технологий. Дин «сыграет» персонажа по имени Роган. Режиссер фильма Антон Эрнст рассказал, что в течение долгих месяцев он искал актера, подходящего для сложной и противоречивой роли, однако никого лучше покойной звезды найти так и не смогли. Постановщик отметил, что решение поддержала семья Дина и работа в картине «В поисках Джека» станет четвертой ролью легендарного актера.