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Из сценаристов в режиссеры: автор «Пекаря и красавицы» начал снимать первый фильм

Картина, съемки которой стартовали в Краснодаре, получила название «Захар открывает глаза».

Из сценаристов в режиссеры: автор «Пекаря и красавицы» начал снимать первый фильм
Никита Павленко с Люком Бессоном. Фото: instagram.com/nickitapavlenko

В Краснодаре начались съемки фильма «Захар открывает глаза». Об этом в своем микроблоге сообщил актер Никита Павленко. Он разместил фотографию традиционной тарелки, которую кинематографисты разбивают перед началом съемок. 

Павленко сыграет в ленте одну из главных ролей. Кроме него в касте отмечены Сергей Бондарчук, Ксения Радченко, Александра Ребенок и другие. Генеральным продюсером выступил Антон Щукин, а режиссером — Павел Кривчик. Он известен широкой публике как сценарист таких сериалов, как «Адаптация» и «Пекарь и красавица». Пока неизвестно, о чем будет фильм. Однако, судя по всему, речь идет о сериале. 

При этом подписчики Павленко стали спрашивать его, будет ли продолжение сериала «Закон каменных джунглей». На этот вопрос в своем Instagram ответила Юлия Хлынина. Она заявила, что сценарий очередного сезона есть, но съемок не планируется.

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"Пекарь и красавица"Никита ПавленкоСериал
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Из сценаристов в режиссеры: автор «Пекаря и красавицы» начал снимать первый фильм
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