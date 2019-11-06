Из сценаристов в режиссеры: автор «Пекаря и красавицы» начал снимать первый фильм

В Краснодаре начались съемки фильма «Захар открывает глаза». Об этом в своем микроблоге сообщил актер Никита Павленко. Он разместил фотографию традиционной тарелки, которую кинематографисты разбивают перед началом съемок.

Павленко сыграет в ленте одну из главных ролей. Кроме него в касте отмечены Сергей Бондарчук, Ксения Радченко, Александра Ребенок и другие. Генеральным продюсером выступил Антон Щукин, а режиссером — Павел Кривчик. Он известен широкой публике как сценарист таких сериалов, как «Адаптация» и «Пекарь и красавица». Пока неизвестно, о чем будет фильм. Однако, судя по всему, речь идет о сериале.

При этом подписчики Павленко стали спрашивать его, будет ли продолжение сериала «Закон каменных джунглей». На этот вопрос в своем Instagram ответила Юлия Хлынина. Она заявила, что сценарий очередного сезона есть, но съемок не планируется.