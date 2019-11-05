В России хотят снять отечественный фильм о Чернобыле под эгидой Росатома

Сенатор Владимир Джабаров предложил корпорации «Росатом» снять фильм о реальных событиях, произошедших в Чернобыле в 1986 году, как ответ на сериал студии HBO, вышедший в текущем году.

«С художественной точки зрения, наверное, он интересный, но там очень явные искажения допущены по этой аварии. К сожалению, молодым людям, которые не знают, что было реально в Чернобыле, понравился фильм», — цитирует Джабарова, обратившегося к руководству Росатома, ТАСС.

По мнению политика, молодежи нужно показать, что отечественная система защиты атомных станций была не настолько плоха, как показали западные киношники.

Директор Блока международной деятельности Росатома Николай Спасский согласился с необходимостью такого кинопроекта и даже отметил, что подобная инициатива уже существует.

Добавим, что российский фильм, основанный на реальной истории команды ликвидаторов чернобыльской аварии, уже снял режиссер Данила Козловский. Возможно, речь шла именно о нем, но если это так, то политики немного опоздали со своим проектом. Либо зрителей ждут две отечественные картины про Чернобыль…