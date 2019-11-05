Заявление Лунгина: в «Джокере» на месте Феникса мог оказаться Мамонов

Павел Лунгин в интервью на радио «Комсомольская правда» сопоставил Петра Мамонова с Хоакином Фениксом. Режиссер считает, что актеры схожи по типажу и поэтому русский артист вполне мог сыграть главную роль в американской картине «Джокер». В целом ленту кинодеятель оценил, как «совершенно артхаусную».

«Джокера мог бы сыграть Мамонов молодой. Вот такой же тощий, безумный. И неожиданно вдруг его встретил мировой успех», — сказал он.

Лунгин не до конца понял, почему россияне так влюбились в этот «совершенно артхаусный, мрачный, безысходный фильм, к тому же, который весь происходит в голове у психа».

Режиссер удивился, как наши люди могут ставить в одном ряду с реалистичным «Т-34» совершенно сумасшедшего «Джокера».