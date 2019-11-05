КИНО

Заявление Лунгина: в «Джокере» на месте Феникса мог оказаться Мамонов

По типажу, считает режиссер, актеры очень схожи.

Заявление Лунгина: в «Джокере» на месте Феникса мог оказаться Мамонов
Павел Лунгин. Фото Кудрявова Бориса / КП

Павел Лунгин в интервью на радио «Комсомольская правда» сопоставил Петра Мамонова с Хоакином Фениксом. Режиссер считает, что актеры схожи по типажу и поэтому русский артист вполне мог сыграть главную роль в американской картине «Джокер». В целом ленту кинодеятель оценил, как «совершенно артхаусную».

«Джокера мог бы сыграть Мамонов молодой. Вот такой же тощий, безумный. И неожиданно вдруг его встретил мировой успех», — сказал он.

Лунгин не до конца понял, почему россияне так влюбились в этот «совершенно артхаусный, мрачный, безысходный фильм, к тому же, который весь происходит в голове у психа».

Режиссер удивился, как наши люди могут ставить в одном ряду с реалистичным «Т-34» совершенно сумасшедшего «Джокера».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Джокер»Джокер фильмМамонов последние новостиПавел ЛунгинПетр Мамоновфильм "Джокер"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заявление Лунгина: в «Джокере» на месте Феникса мог оказаться Мамонов
Интересно?
Поделись с друзьями: