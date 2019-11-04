Все бы унести: «Джокер» претендует на 16 номинаций «Оскара»

Создатели фильма уверены, что он достоин награды по всем фронтам.

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула свой хит 2019 года «Джокер» на премию «Оскар». В том, что фильм достоин золотой статуэтки, практически никто не сомневается. Вопрос в том, сколько наград завоюет картина о криминальном клоуне. Ведь она заявлена сразу на 16 позиций из 24 существующих!

На сайте кинокомпании сообщается, что фильм поборется за лучшие режиссуру, сценарий, актерский ансамбль, операторскую работу, монтаж, костюмы, звук, грим и еще целый ряд номинаций.

Естественно, исполнитель главной роли Хоакин Феникс выдвинут на лучшую мужская роль. Но и 76-летний Роберт де Ниро может ухватить «Оскара» за роль второго плана. На ту же позицию, только в женской вариации претендуют актрисы Зази Битц и Фрэнсис Конрой.

Окончательный список претендентов по номинациям комиссия американской кинопремии назовёт 13 января. Сама церемония вручения наград пройдет 9 февраля.